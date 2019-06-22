Травля и всеобщая ненависть: чем закончилась история с гибелью маленькой девочки из Башкирии

Пять лет назад в Башкирии произошло событие, которое сначала потрясло всю республику, а после, благодаря федеральным каналам, и всю Россию. В конце ноября 2014 года в реанимационное отделение стерлитамакской больницы в состоянии комы поступила полуторагодовалая малышка. Врачи диагностировали у ребенка серьезную черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многочисленные гематомы на теле.

Мать Вики Парамоновой была сильно пьяна и не смогла ответить на вопрос: откуда взялись травмы. Зато отец девочки заявил, что во всем виновата его бывшая жена – мол, она сильно пьет и регулярно избивает малышку. Несколько месяцев неравнодушные жители России молились за выздоровление маленькой Вики, ставили свечи в церкви, переводили деньги на лечение, но 6 апреля 2015 года малютка скончалась.

Против матери погибшей девочки возбудили уголовное дело и поначалу даже арестовали, но позже выпустили под подписку о невыезде. Было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, и в итоге выяснилось, что ребенок умер не из-за побоев, а из-за врожденного заболевания головного мозга.

В марте 2019 года Анастасию У. освободили от уголовного преследования, но женщина до сих пор не может спокойно выйти на улицу, поскольку боится быть избитой или оскорбленной недоброжелателями. Справедлив ли гнев общественности, возмущенной исходом этой трагической истории, разбиралась «КП-Уфа».

РОДИЛАСЬ НЕДОНОШЕННОЙ, ВЕСИЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ КИЛОГРАММА

Вика Парамонова родилась 7 мая 2013 года – слабой и недоношенной. Беременность у 30-летней Анастасии У. протекала тяжело: из-за внутриутробной гипоксии на 33 неделе пришлось проводить срочное кесарево сечение. Малышка родилась слабой, весом чуть более килограмма. Ребенка врачи выходили, но проблемы со здоровьем остались. Девочку приходилось кормить через зонд, также ей был показан постоянный контроль и лечение у невролога.

Малышка родилась недоношенной и очень слабой. Фото: соцсети

С отцом ребенка, Евгением П., отношения у матери Вики не сложились. Свой брак пара решила официально не регистрировать, но проживали вместе. Соседи рассказывали, что часто слышали крики и ругань, и даже несколько раз становились свидетелями безобразной сцены, когда Евгений поднимал руку на беременную жену. Приезжала полиция, составлялся протокол, но каждый раз женщина прощала своего возлюбленного и забирала заявление.

- Однажды у меня заболел зуб, и мне пришлось отлучиться в стоматологию. Я оставила ребенка на попечение Евгения, а когда вернулась, то обнаружила ребенка голодным и заплаканным. Сам же Евгений преспокойно спал, забыв о дочери, - вспоминает Анастасия. – Мы с ним снова поссорились, и он меня сильно избил. Потом мы съехали, а когда дочке исполнился год, отец даже не поздравил ее.

Вскоре Анастасия познакомилась с новым ухажером, и стала часто проводить время у него, хотя, как сама утверждает, старалась держать дочку в доме с бабушкой, чтобы за ребенком был постоянный присмотр.

Была ли Анастасия примерной матерью – тут данные сильно разнятся. Согласно характеристике от соседей, которую женщина принесла в отдел опеки, ее называют «коммуникабельной, работящей, прямолинейной», а ребенок «всегда ухоженный, чисто одетый и накормленный». Однако в исковом заявлении, которое предоставил отец Вики, требуя лишить бывшую сожительницу родительских прав, говорится, что женщина (опять же по показаниям соседей) «долгое время злоупотребляет алкоголем, уходит на всю ночь из дома, оставив ребенка одного, возвращается под утро и в нетрезвом состоянии». Впрочем, согласно официальным документам, семья на учете как неблагополучная не состояла, хотя участковый педиатр отмечает, что на плановый осмотр узкими специалистами в год мать ребенка не привела.

«ИЗБИЛА РЕБЕНКА И ЗАВАЛИЛАСЬ СПАТЬ»

Первый тревожный звонок прозвенел 4 ноября 2014 года: на скорой Вику привезли в приемный покой больницы с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей. Как утверждает отец девочки, соседи рассказывали, что в этот день в квартире происходили «пьяные разборки», доносились отборная ругань и надрывный плач ребенка. Впрочем, от госпитализации мать Вики отказалась и забрала дочь домой, никому не сообщив о случившемся.

Мать Вики освободили от уголовной ответственности, но многие с этим не согласны. Фото: соцсети

А уже 23 ноября Вика снова оказалась в больнице – уже в реанимации, в коме, с закрытой черепно-мозговой травмой, сильным ушибом головного мозга и кровоизлиянием. На шее и лице малышки медики обнаружили застарелые и свежие синяки, а также запущенную пневмонию и гипоксию.

Как объяснила сама Анастасия, в тот вечер она была пьяна, поэтому не может вспомнить, как ребенок получил такие травмы («Она постоянно падала и ударялась обо все углы» - позже будет утверждать мать на допросах). Скорую вызвал сожитель женщины: проснувшись ночью, он услышал, как Вика хрипит в своей кроватке, а также припомнил, что накануне мать избила малышку, после чего завалилась спать.

Тогда следователи начали доследственную проверку, но прибывшие с визитом органы опеки не нашли ничего криминального в семье, где воспитывалась девочка – дома было чисто, и, хотя мать не работала, ребенок был обеспечен всем необходимым. Отец Виктории, убежденный, что в страданиях дочери виновата ее горе-мамаша, сначала обращался в суд с требованием лишить Анастасию родительских прав, потом – ограничить в этих правах, а в конце – определить местожительство дочери вместе с ним.

В начале февраля малышке снова стала плохо, и ее вновь положили в больницу. За ребенком ухаживали ее отец и другие родственники. Евгений полагал, что ухудшение здоровья дочери вызвано неправильным лечением: мол, непутевая мать давала Вике таблетки, ослабляющие мышечный тонус, чем и навредила ей. Евгений даже возил дочь в Москву в надежде, что там ее вылечат, но все было бесполезно. 4 апреля Вике стало резко хуже, девочку снова госпитализировали, но через два дня она скончалась.

Проводить малышку в последний путь пришло огромное количество людей: несли цветы и игрушки, между собой обсуждая мать-убийцу. Сама Анастасия появилась совсем ненадолго – нетрезвая, устроила скандал. Хотя поговаривают, отец девочки тоже на похоронах не задержался и, сославшись на плохое самочувствие, покинул церемонию прощания.

ПРИЧИНА СМЕРТИ – ВРОЖДЕННАЯ АНОМАЛИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

А вот дальше начинается самое интересное. Согласно первой судебно-медицинской экспертизе, смерть ребенка наступила от заболевания головного мозга - обструктивной гидроцефалии (этот вид патологии, в отличие от посттравматической гидроцефалии, вызывает не черепно-мозговая травма, а врожденная аномалия головного мозга). То есть, Вика могла умереть в любой момент – от стресса, перенесенной инфекции, что снимало с матери обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Конечно, отца девочки эта версия не устроила: он продолжал убеждать всех вокруг, что именно Анастасия виновна в смерти Вики. Как раз вторая экспертиза показала, что девочка скончалась именно из-за последствий серьезной травмы головы. Историей заинтересовались федеральные каналы, а также Следственный комитет России. По поручению Александра Бастрыкина в Башкирию прибыли сотрудники центрального аппарата, чтобы проверить полноту и объективность расследования уголовного дела. Также Бастрыкин на время проверки отстранил от должности руководителя Следкома по Стерлитамаку и приказал проверить работу всего управления республиканского СК.

Девочка скончалась от врожденной аномалии головного мозга. Фото: соцсети

В итоге расследованием занялись нижегородские следователи, которые провели собственную судмедэкспертизу.

- Убедительных данных в пользу травматического происхождения кровоподтеков нет. Диагноз «сотрясение головного мозга» не подтвержден объективными данными. Гарантировать или достоверно утверждать, что жизнь ребенка была бы спасена в случае своевременной госпитализации, не представляется возможным, – приводит «МК» выдержку из заключения бюро СМЭ.

«УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИ – ПРЕКРАТИТЬ»

После смерти девочки Анастасии пришлось несладко. Сначала на нее обрушилась волна народного негодования: люди обвиняли ее в неисполнении материнских обязанностей и жестоком обращении с малюткой. В группе поддержки (а позже – памяти) Виктории женщину клеймили и предавали анафеме. Все были уверены: не откажись мать от госпитализации, девочку можно было спасти!

Когда возбудили уголовное дело, Анастасию сначала заключили под стражу, но через два месяца все же отпустили под подписку о невыезде. А спустя несколько недель женщину избили прямо на улице, передав после «привет» от бывшего мужа. Позже, по сообщениям местных СМИ, такой же участи подвергся и сожитель Анастасии.

А в начале 2019 года стерлитамакский суд вынес решение, что возбуждение уголовного дела против Анастасии И. было необоснованным: мать тяжкого вреда здоровью дочери не причиняла, оказанию медицинской помощи не препятствовала. А в марте по решению суда женщину освободили от уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с истечением срока давности. Вот только горожан такое решение совсем не устроило.

- Её трижды клеймили позором на Первом канале в программе «Мужское и женское», - рассказал «МК» стерлитамакский общественник Дамир Гарифуллин. - В нашем городе создавались общественные группы по травле женщины, её избивали прямо на улице средь бела дня. Она долго не могла устроиться на работу, сменила прическу и цвет волос. У Анастасии, и без того убитой горем, буквально была сломана жизнь.

Кстати, в поддержку «убитой горем» Анастасии тоже создали группу поддержки – вот только вместо главного – скорби по умершему маленькому человечку – участники уличали отца Вики и его единомышленников в фальсификации доказательств, скрупулёзно сверяли чеки по благотворительным сборам и не стеснялись в бранных выражениях. Чего стоит цитата из письма самой женщины, когда она еще находилась в следственном изоляторе: «Каждый день, проведенный мной тут, будет стоить Жене очень дорого. Счетчик его капает. Как отбиться от этого урода?»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С момента гибели маленькой девочки прошло более четырех лет. Расследование уголовного дела прекращено, но у всех участников этой трагичной истории остался горький осадок. Остается надеяться, что это станет уроком для многих семей, погрязших в конфликтах и разборках. Ведь в первую очередь страдают дети, которые нуждаются в родительской любви и внимании.