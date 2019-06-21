2019-06-21T10:06:33+03:00
Общество

Школьники из Башкирии будут осваивать Луну?

На открытие аэрокосмической школы в Башкирии приехал космонавт, Герой России Михаил Корниенко
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Космонавт Михаил Корниенко (в центре) полететь на орбиту мечтал с самого детстваКосмонавт Михаил Корниенко (в центре) полететь на орбиту мечтал с самого детства
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В Давлекановском районе Башкирии открылась международная аэрокосмическая школа. Первые лекции для ее участников прочел лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. Он тоже горел идеей полететь на орбиту с детства и даже занимался в кружке юных космонавтов.

- Тут сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, мой отец был для меня кумиром. Он служил на аэродроме Упрун в Увельском районе и встречал первых космонавтов, помогал эвакуировать экипажи космических кораблей после приземления. А во-вторых, конечно, сама атмосфера 1960-х годов. Тогда был подъём космонавтики, после полёта Юрия Гагарина отправиться в неизведанный космос мечтали даже девочки, - объясняет Михаил Корниенко.

Самое сложное - ждать

Самому ему пришлось проделать долгий путь от мечты до первого полета в космос. Сначала много лет учебы, потом зачисление в отряд и 13 лет ожидания полета. Запастись терпением космонавт посоветовал и ребятам из аэрокосмической школы.

- Чтобы стать космонавтом, нужно не только хорошее образование и здоровье, но еще и большое желание, которое позволило бы не пасовать перед трудностями. Нужно быть очень целеустремленным, ведь профессия космонавта требует колоссального умения терпеть. Для меня самое сложное – ждать полета, это может тянуться месяцы, годы, и будущие космонавты должны понимать, что им тоже все это предстоит, - объясняет Михаил Корниенко.

Самодисциплина и целеустремлённость пригодятся не только на Земле, в космосе тоже все подчинено строгому распорядку: подъём в 6 утра, отбой в 10 вечера. Основное время отнимают эксперименты и опыты, но и в оставшееся время некогда отдыхать, нужно заниматься спортом, чтобы мышцы не расслаблялись в условиях невесомости.

- Мы делаем науку, ученые внизу — это мозг, а мы – руки, - усмехается космонавт.

Пора на Луну!

Большинство участников аэрокосмической школы, конечно, мечтает полететь в космос. Вот только их планы уже не ограничиваются пределами земной орбиты, ребята хотят покорять соседние планеты, строить на них базы и искать иные формы жизни. Сыграли роль и современные научно-фантастические фильмы, и развитие науки в целом – поясняют преподаватели школы.

- Будущие задачи — это уже не орбитальные полеты, а освоение Луны и Марса, - объясняет космонавт Михаил Корниенко. – Нашему миру нужны ресурсы, это данность. Наверняка в ближайшие десятилетия начнется строительство нового космического корабля для полета на Луну. Впереди интересные задачи, которые, вполне возможно, будут решать как раз ребята из аэрокосмической школы, - заключил Михаил Корниенко.

Будущие задачи — это уже не орбитальные полеты, а освоение Луны и Марса. Возможно именно этим займутся нынешние школьники

Будущие задачи — это уже не орбитальные полеты, а освоение Луны и Марса. Возможно именно этим займутся нынешние школьники

ИСТОЧНИК KP.RU

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