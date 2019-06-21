Из Башкирии – в космос

Пара часов езды на машине из Уфы, и вы уже в Калиновке – живописной деревне в Давлекановском районе Башкирии. Сюда, на берег реки Дема, восьмой год подряд съезжаются космонавты со всей страны, а те, кто волею судеб находятся на орбите, спешат связаться с деревней хотя бы на 10 минут. И все ради того, чтобы пообщаться с детьми – будущим отечественной космонавтики – ведь именно в Калиновке работает уникальная международная аэрокосмическая школа.

Идею подсказали космонавты

Как это часто бывает, аэрокосмическая школа обязана своим появлением цепи случайностей и неравнодушным людям. По словам организатора и президента школы Вячеслава Аброщенко, идею создания лагеря он почерпнул из разговора космонавтов.

- Несколько лет назад к нам в Башкирию съехались пять космонавтов. Они должны были подвести итоги олимпиады на кубок имени Юрия Гагарина. Во время одной из бесед дважды герой Советского Союза генерал-майор Виктор Горбатко с грустью упомянул, что в России нет настоящей аэрокосмической школы для молодежи. Есть школы, названные в честь известных космонавтов, есть классы с углубленным изучением отдельных предметов, но полноценной школы нет, - рассказал он.

По словам организатора и президента школы Вячеслава Аброщенко, идею создания лагеря он почерпнул из разговора космонавтов

Эта мысль не давала Вячеславу Аброщенко покоя и уже через месяц он позвонил в УГАТУ и предложил организовать на своей малой родине – в селе Калиновка – небольшую летнюю космическую школу.

- Тогда мы провели первый пробный заезд, в котором было только 15 участников. Сотрудники УГАТУ прочитали им лекции, а дальше понеслось: мы стали организовывать уже по два заезда и принимали по 70 ребят, а в этом году будет целых три смены, - радуется Вячеслав Аброщенко.

Первая смена, к слову, уже стартовала. У нее будет углубленный физико-математический уклон. Первых учеников школы традиционно поприветствовали с международной космической станции. В словах напутствия космонавты посоветовали ребятам упорно учиться и следовать за своей мечтой.

Не обошлось и без яркого авиашоу. Трое уфимских летчиков пролетели над головами публики, исполнив фигуры высшего пилотажа.

Не обошлось и без яркого авиашоу. Трое уфимских летчиков пролетели над головами публики

Космические каникулы

В этом году школа планирует принять 150 ребят из 27 регионов России. Это больше, чем в прошлые годы, ведь школа впервые организует три заезда.

- У нас тут собралась молодежь со всей страны. Есть ребята из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Челябинска, Озерска, Краснодара. Во второй и третий заезд ряды участников пополнят гости из за рубежа – из Европы, Африки и Южной Азии, - рассказывает президент школы Вячеслава Аброщенко.

Большинство участников - студенты вузов, которые в будущем планируют связать свою карьеру с космосом. Есть среди них и школьники - победители и призеры олимпиад имени А.Ф. Можайского и Леонарда Эйлера, кубка имени Ю.А. Гагарина и других престижных профильных олимпиад и конкурсов.

Республику в основном представляют студенты УГАТУ, медуниверситета, УГНТУ, а также колледжей и лицеев с физико-математическим уклоном.

И физики и лирики

Во время учебы ребята живут в небольших и комфортных домиках. С утра у них учеба – лекции и мастер-классы от известных космонавтов и преподавателей крупных российских вузов и институтов Академии наук, а после занятий – активный отдых. Школьники занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, слушают выступления певцов и поэтов.

- Нам важно, чтобы участники международной аэрокосмической школы развивались разносторонне, поэтому мы приглашаем в качестве преподавателей не только ученых-физиков или математиков, но также писателей, поэтов, композиторов. На такой подход меня вдохновил рассказ Александра Проханова. Речь в нем идет о его друге, физике Жоресе Алферове. Тот ведь тоже открыл частную школу для физиков и математиков. И вот однажды он пригласил туда писателя Проханова, не объяснив, что его слушателями будут физики. Когда это выяснилось, гость был в недоумении, мол, чем же он может быть полезен этим ребятам. Алферов тогда ответил, что ученый должен быть всесторонне образован и никак иначе, - объясняет Вячеслав Аброщенко.

По итогам обучения у каждого из ребят должен появиться свой уникальный проект. В конце смены им предстоит защитить его перед преподавателями. Что это будет за изобретение или технология, заранее никто не знает.

- Ребята разрабатывают самые разные проекты - кто-то самолет, кто-то аэродвигатель, а кто-то предлагает новые способы кумысолечения. У нас нет цели как-то ограничивать творческий потенциал ребят, пусть создают, в этом и есть цель. Все для работы у них имеется - компьютеры, интернет, программы. В общем, скучать им тут некогда, - признается Вячеслав Аброщенко.

Следим за успехами

За восемь лет существования школы через нее прошли сотни ребят. В космос, конечно, слетать еще никто не успел – слишком молоды, но зато успешно поступили в сильные технические вузы.

По словам президента школы Вячеслава Аброщенко, их выпускники учатся в московском институте имени Баумана, МИФИ, МАИ, Уфимском авиационном университете. Многие ребята выбирают карьеру в военной сфере. Одна выпускница окончила МИФИ и сейчас работает в институте Курчатова.

- На самом деле для нас успех, даже если 2-3 человека после обучения в нашей аэрокосмической школе поступят в ведущие технические вузы и свяжут свою жизнь с космической или авиационной отраслью. В таком случае мы будем считать, что свою задачу выполнили, - признается Вячеслав Аброщенко.

На открытие школы приехал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко (на фото в центре)

МНЕНИЕ:

Максим Нерсесян, участник аэрокосмической школы 2019

- Я приехал сюда из Челябинской области, из закрытого городка Озерск. Нашу станцию юных техников пригласили в школу впервые, во многом благодаря тем проектам, которые мы создаем. Большинство экспонатов связаны с космосом. Один из таких ярких проектов – база на Луне, которая позволила бы добывать гелий. Но я уверен, что после лекций и мастер-классов идей для новых проектов только прибавится.