«Услышал крики и бросился в воду»: спасатель из Башкирии на отдыхе вытащил из реки юношу

Четверг, 20 июня, 25-летний сотрудник поисково-спасательного отряда Уфы Тимур Зинатуллин проводил с друзьями на Инзере, недалеко от деревни Абзаново. Молодые люди сидели на берегу, отдыхали, когда внезапно услышали мольбы о помощи.

- Я разговаривал с друзьями и внезапно услышал крики. Мы посмотрели на реку, видим, а там парнишку сносит течением. Тот пытался плыть, но не мог. Я привык действовать без раздумий в таким моменты - бросился к нему в воду. 50-60 метров проплыл, а парень уже под воду ушел с головой. Я нырнул и вытащил его на поверхность, а потом помог доплыть до берега, - рассказывает Тимур.

К счастью, парень был в сознании, но успел наглотаться воды. На земле юноша быстро оправился от пережитого кошмара. Оказалось, что ему 25 лет и плавать он не умеет вообще.

- Я его спросил, что ж ты в воду-то тогда полез, - усмехается Тимур. – А он в ответ – «я думал, там мелко». Ну, справедливости ради, там действительно можно обмануться, сначала река мелкая, но дно резко уходит из-под ног. Мы видели, как он ходил на отмели, дурачился, а потом угодил в ловушку.

К счастью, парень отделался лишь испугом, от помощи медиков он отказался и самостоятельно отправился домой.

Его спаситель признается, что действовал машинально, - сказывается опыт.

- Мы ведь в летний сезон постоянно на водоемах работаем, спасать тонущих людей приходится часто, поэтому я точно знал, как нужно действовать, - объясняет Тимур.

К трудовым будням спасатель еще не вернулся – продолжает отдыхать на Инзере.

- За время отдыха больше пока никого не пришлось спасать, - смеется Тимур. – Надеюсь, что и не придется.

В Управлении гражданской защиты города рассказали, что он трудится в поисково-спасательном отряде Уфы уже четыре года, с 2015-го. За это время Тимур не только проявил себя как настоящий профессионал, но и успел стать частью спортивной и общественной жизни учреждения.

Признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет

— голова погружена в воду, а рот находится у самой поверхности;

— голова откинута назад, а рот открыт;

— глаза ничего не выражают, они пустые, будто остекленевшие;

— глаза закрыты;

— волосы закрывают лоб и глаза;

— человек держится на воде в вертикальном положении за счет рук, не двигая ногами;

— дыхание частое и поверхностное, человек хватает воздух ртом;

— человек пытается перевернуться на спину.