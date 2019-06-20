Карапузы, на старт!
«Комсомольская правда» объявляет анонс Четвертого городского чемпионата «Карапузы, на старт!», который пройдет в сентябре 2019 года.
Это уже традиционное мероприятие станет веселым и ярким семейным праздником. Все участники получат подарки и призы, будет множество игр, активностей и хорошего настроения для детей и их родителей.
Конкурсы, игры, аниматоры, мастер-классы, подарки от «Комсомолки» и партнеров мероприятия. Все развлечения полностью бесплатны.
Главное действие – забеги малышей возрастом от 7 месяцев до 3 лет.
Задача маленьких участников – проползти (1 и 2 группа) и пробежать дистанцию в 10 метров быстрее соперников. Задача родителей и других участников группы поддержки – всячески подбадривать своих маленьких чемпионов. Приветствуется максимальное количество креатива в нарядах, кричалках и плакатах. Самые оригинальные из них будут награждены призами.
Мы приглашаем поучаствовать малышей от 7 месяцев до 3 лет. Будут утверждены несколько возрастных категорий. Максимальное количество участников: 500. Поэтому не забудьте подать заявку!
К фестивалю допускаются мальчики и девочки по следующим возрастным группам:
- от 7 до 10 месяцев;
- от 10 до 12 месяцев;
- от 1 года до 1 года 6 месяцев;
- от 1 года 6 месяцев до 2-х лет,
- от 2-х лет до 2-х лет 6 месяцев,
- от 2-х лет 6 месяцев до 3-х лет.
Когда и где состоится праздник: сентябрь 2019, стадион «Динамо».
Внимание! Без регистрации попасть на соревнование будет невозможно. Регистрация участников начнется в сентябре 2019 года, следите за новостями в официальной группе: «Карапузы, на старт!» «Вконтакте»
СМОТРЕТЬ: Как это было в 2017 году
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ФОТО: ОЛЕГ НАФИКОВ
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