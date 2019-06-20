2019-06-20T17:02:30+03:00
Общество

Карапузы, на старт!

Не можете угнаться за своим малышом, который начал ползать или уже даже бегать? Направьте его энергию в полезное русло! Пусть двигается не просто так, а к победе!
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«Комсомольская правда» объявляет анонс Четвертого городского чемпионата «Карапузы, на старт!», который пройдет в сентябре 2019 года.

Это уже традиционное мероприятие станет веселым и ярким семейным праздником. Все участники получат подарки и призы, будет множество игр, активностей и хорошего настроения для детей и их родителей.

Конкурсы, игры, аниматоры, мастер-классы, подарки от «Комсомолки» и партнеров мероприятия. Все развлечения полностью бесплатны.

Главное действие – забеги малышей возрастом от 7 месяцев до 3 лет.

Задача маленьких участников – проползти (1 и 2 группа) и пробежать дистанцию в 10 метров быстрее соперников. Задача родителей и других участников группы поддержки – всячески подбадривать своих маленьких чемпионов. Приветствуется максимальное количество креатива в нарядах, кричалках и плакатах. Самые оригинальные из них будут награждены призами.

Мы приглашаем поучаствовать малышей от 7 месяцев до 3 лет. Будут утверждены несколько возрастных категорий. Максимальное количество участников: 500. Поэтому не забудьте подать заявку!

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по следующим возрастным группам:

- от 7 до 10 месяцев;

- от 10 до 12 месяцев;

- от 1 года до 1 года 6 месяцев;

- от 1 года 6 месяцев до 2-х лет,

- от 2-х лет до 2-х лет 6 месяцев,

- от 2-х лет 6 месяцев до 3-х лет.

Когда и где состоится праздник: сентябрь 2019, стадион «Динамо».

Внимание! Без регистрации попасть на соревнование будет невозможно. Регистрация участников начнется в сентябре 2019 года, следите за новостями в официальной группе: «Карапузы, на старт!» «Вконтакте»

СМОТРЕТЬ: Как это было в 2017 году

Если вы хотите стать партнером мероприятия, то все подробности можно узнать по телефону рекламной службы КП: (347)292-44-48

ФОТО: ОЛЕГ НАФИКОВ

Генеральный партнер:

Промедицина

Партнеры мероприятия:

Фармленд

Единая Россия

Буарон

Фруто Няня

РосМол

Биофлора

Белое облако

Печенье Развлеченье

Sleepers

Красный ключ

Информационные партнеры:

СТС

Радио

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ИСТОЧНИК KP.RU

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