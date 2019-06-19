В Башкирии спасатель проезжал мимо озера и вытащил оттуда тонущих школьниц

В праздничный день 12 июня в поселке Ягодный Иглинского района едва не произошла трагедия. На озере чуть не утонули две школьницы. Все могло бы завершиться катастрофично, если бы рядом не оказался Александр Бейда. Он является сотрудником отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Башкирии. В тот день у Александра был выходной, но о своей работе он не забывает даже в свободные от нее дни.

Около 16 часов дня на Дмитриевском пруду возле воды отдыхали три девочки в возрасте от 11 до 13 лет. Купаться в жаркий день они пришли без родителей. В какой-то момент одна из девочек неожиданно начала уходить под воду и громко звать на помощь. Пытаясь спастись, она стала цепляться за вторую девочку.

К счастью, именно в эту минуту мимо озера проезжал Александр. Тогда он гостил у родственников. Не раздумывая, он припарковал свой автомобиль вдоль берега и ринулся на помощь. Одна из школьниц у него на глазах уже ушла под воду с головой. Спасатель думал только об одном – вытащить детей из воды любой ценой. За считанные мгновения он поднял тонущую на поверхность воды, и уже вместе с третьей девочкой помог выбраться обеим на берег.

Оказалось, что девочек отнесло на глубину и самая младшая, которая начала тонуть, не умеет плавать. Место, где все это произошло, даже не является оборудованным местом для купания.

Александр оказал первую помощь школьницам и, убедившись, что с ними все хорошо, уехал. Они уехали домой своим ходом на велосипедах.

Сам Александр себя героем не считает, но очень рад, что смог оказаться в нужное время в нужном месте. Теперь его представляют к награде за спасение детей.