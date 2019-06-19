Депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев: «Мы всегда против антинародных инициатив»

Иван Сухарев – человек занятой и постоянно находится в разъездах, но при первой малейшей же возможности всегда старается вернуться в родную Уфу. Депутат лоббирует интересы региона по всей стране и за рубежом, всегда всячески подчеркивать свое происхождение – он родился и вырос в Уфе, в Черниковке, окончил Башкирский государственный университет и Академию Государственной службы при Президенте РФ. «Комсомолка» выкроила у представителя партии ЛДПР несколько свободных минут и поговорила о его работе.

«НАШИ ИДЕИ ВСЕ РАВНО ПРИНИМАЮТСЯ»

- Иван, у депутатов всегда очень много работы, но вот простые люди не всегда ее замечают и понимают. Расскажите нам, какие инициативы в последнее время продвигали именно вы? И какие результаты?

- Тут нужно понимать, что оппозиция на то и оппозиция. К сожалению, в Госдуме в основном принимаются законопроекты, которые внесены правительством и партией большинства. Но все-таки хочу немного похвастаться. ЛДПР – партия активная, и мы постоянно встречаемся с населением и вычленяем проблемы, которые носят комплексный характер. Мы по итогу общения с людьми разрабатываем и вносим самые актуальные законопроекты, они часто не поддерживаются, а потом мы видим, что через год или два появляются такие же инициативы, пусть и несколько видоизмененные, и их берут и принимают.

- То есть они просто берут ваши идеи и выдают их под другим соусом?

- Да, именно так. Однажды дошло даже до того, что у меня как-то брали интервью, и я рассказывал журналисту про законопроект о допуске близких к больному в реанимацию. Я говорю журналисту, к сожалению, данный законопроект был отклонен парламентским большинством. А мне в ответ – нет же, он прямо сейчас на рассмотрении, и его якобы принимают. Даже слегка поспорили, а потом вдруг выяснилось, что мой законопроект-то отклонили, а принимали уже свой.

- Неплохо.

- Вот такие моменты я считаю победой ЛДПР. Мы рады, что наши идеи в том или ином виде все равно берут и принимаются. Это показывает, что наша партия работает. Единственное, возникает вопрос к актуальности, потому что некоторые такие законопроекты лежат годами. И это проблема. Могли бы принимать их сразу, а не спустя годы.

- А из своих самых последних достижений что припомните?

- Да буквально на днях появилась информация, то министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о необходимости введения курсов гигиены в общеобразовательных школах, начиная с 2020 года. Это произошло как раз по моей инициативе, ранее я направил обращение к министру образования и науки Васильевой. Я считаю это нововведением очень важным для наших детей. Если же говорить в целом, то работа депутата не ограничивается сидением в кабинетах или где-то в залах пленарных заседаний. Жизнь идет вперед, проблемы меняются – это все нужно отслеживать.

- Может, у вас уже готовы какие-то инициативы к осенней сессии? Над чем работаете в настоящий момент?

- Сейчас я и мои коллеги очень плотно работаем над законопроектом по общественным наблюдательным комиссиям. Уже было проведено несколько круглых столов, потому что здесь речь идет о правах человека – это очень серьезное дело, так как они довольно часто нарушаются.

- Что под этим подразумевается?

- Если конкретнее, то мы обсуждаем так называемые конвойные помещения. Такой терминологии в законодательстве нет, но оно присутствует во всех приказах, во всех внутриведомственных документах. Это место, куда не допускают общественников.

- Вы про автозаки и тому подобное?

- Да-да. Как раз автозаки тоже относятся к таким местам. Этим обстоятельством в настоящий момент успешно пользуются некоторые наши нечистоплотные товарищи. В таких помещениях достаточно дать человеку не сходить в туалет, и это уже давление. Бить даже не обязательно, можно не кормить, не поить. Подобное надо искоренять, проблема актуальная, и это сейчас наша основная задача.

- Наверняка и других задач много.

- Конечно, и параллельных инициатив достаточно. Мы стараемся работать по всем направлениям. Так, в стенах Госдумы до сих пор еще находится наш законопроект о хищении бюджетных средств. Чтобы вы понимали, в нашем уголовном законодательстве такой статьи нет. Хорошая лазейка.

Иван Сухарев родился и вырос в Уфе

«У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

- Жителям нашей республики очень интересно, как вы голосовали по самым резонансным законопроектам. Их все-таки было достаточно в последнее время.

- Ни одну антинародную инициативу мы не поддерживали. Если вот говорить о поднятии пенсионного возраста и повышении НДС, то мы голосовали против. Но мы отличаемся от уличных крикунов тем, что у нас всегда есть встречное предложение. Так, экономический эффект от пенсионной реформы и повышения НДС составил около 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Мы предлагали лучше ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Почему вот по-вашему вся Европа пошла таким путем? А потому что есть такая вещь, как социальная справедливость. Там ведь богатые сами пошли на то, чтобы поделиться частью своих доходов. Вот мы предлагали у нас в стране полностью освободить от налогов людей, у которых доход менее 10 тысяч рублей в месяц, а богачи, соответственно, платили бы больше.

- А возможный экономический эффект посчитали?

- Конечно. Посчитали ученые кафедры одного из лучших вузов страны. У них по самым скромным подсчетам получилось 2 триллиона, то есть плюс 800 миллиардов по сравнению с тем, что приняли. И при этом не надо поднимать пенсионный возраст, не надо поднимать НДС, а надо просто заглянуть в карман тех товарищей, у которых этих денег очень много. В ответ наши противники заявили, что начнется отток людей из страны, якобы станут просто убегать.

- Так там, вроде, еще строже с налогообложением.

- Вот именно! Очень странное объяснение. Ведь мы не говорим про какую-то национализацию, мы говорим про социальную справедливость. Повторюсь, мы всегда против антинародных инициатив. Наша партия ведь не свою волю выражает. Мы общаемся с людьми и понимаем какие проблемы у них есть на данный момент времени. Мы как проводник, который выражает волю народа.

- С этим все понятно, но как вы лоббируете непосредственно интересы Башкирии в Госдуме?

- Я считаю, что одним из моих наиболее серьезных достижений как депутата стало сохранение более 700 рабочих мест на КумаПП. Это было в мой прошлый созыв, тогда хотели резко сократить количество работников. Я написал запрос Шойгу, и удалось все-таки предприятие отстоять. В противном случае там бы остался один цех, и заводом это назвать было бы сложно. Я горжусь этим, ведь за этими работниками стоят семьи, дети, родители, которые на пенсии. Я практически на любом выступлении в других странах и городах обязательно вспоминаю Башкирию в положительном ключе. Выступая в римском или греческом парламенте, рассказываю о том, насколько красива моя родная республика и почему её обязательно надо посетить.

- Иностранцам это интересно?

- Когда людям с трибуны рассказываешь, что на территории нашей республики на протяжении веков бок о бок живут столько разных народностей и все вместе празднуют свои национальные праздники, то они серьезно удивляются. Иностранцам действительно это интересно. У нас уникальная республика с уникальными людьми, уникальной природой, которую нужно беречь. Очень важно показать, что мы не просто живем в лесу, где только мёд, кумыс и люди на лошадях. Хотя без этого конечно никак. Но и показать всему миру, что у нас у нас современные города, прекрасные крупные предприятия. У нас большой потенциал, в том числе в туристическом развитии, нужно просто поддерживать средний и малый бизнес. Нам есть, куда двигаться.

Депутат лоббирует интересы Башкирии по всему миру

«ВСЕГДА ПРИМЕМ ЛЮБОЕ ОБРАЩЕНИЕ»

- Наши читатели после этого интервью наверняка захотят к вам обратиться со своей проблемой. Как им это сделать?

- Приходите к нам в общественную приемную на Советскую 18. Даже если я нахожусь в Москве мои помощники обязательно Вас выслушают и постараются помочь. Лично я провожу приемы несколько раз в месяц. Сейчас у депутатов, к сожалению, осталась только одна региональная неделя в месяц. К тому же помимо Башкирии у меня добавилась Удмуртия. Поэтому количество часов несколько уменьшилось, но ведь не всегда обязательно должен быть я. У меня отличная команда. Помощники примут любое обращение. Ну а если нужен именно я, то всегда можно записаться на встречу. Это не проблема.

- Неожиданно узнал, что у вас имеются и интерактивные приемы.

- Идея ЛДПР, которую взяли на вооружение и другие партии. Территория все-таки огромная, и доехать до районов не всегда получается, поэтому такой формат очень удобен. Пока, конечно, людям это не так интересно. Все хотят живого общения – почувствовать, что депутат действительно уделил им внимание.

- Количественно сколько людей успеваете принять?

- Если в цифрах, то в прошлом созыве я лично принял 3,5 тысяч людей. В этом, думаю, уйдем за 5 тысяч. Бывают, конечно, проблемы, когда практически невозможно помочь. А так где-то по трети обращений мы реально помогаем и решаем вопрос. Это хороший результат. Я как депутат пишу массу запросов, когда сталкиваюсь с какой-либо несправедливостью. Хочу поблагодарить прокуратуру, которая часто идет навстречу. При взаимодействии с силовиками успешно помогаем урегулировать вопросы с невыплатами заработной платы, получением жилья, завышенными тарифами и прочим.

СПРАВКА

Иван Сухарев. Родился в 1978 году в городе. Член Либерально-демократическая партия России. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций. Президент федерации настольного тенниса Республики Башкортостан. Сопредседатель оргкомитета Всероссийского конкурса Юные техники и изобретатели. Член Межпарламентской Ассоциации Православных. Капитан запаса.