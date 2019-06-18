2019-06-18T15:08:57+03:00
Недвижимость

Квартал Энтузиастов – победитель Национального этапа Международного конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019

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Квартал Энтузиастов (девелопер ООО «Специализированный Застройщик «Талан-Уфа») объявлен победителем Национального этапа Международного конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE AWARDS на «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» в номинации «Жилая недвижимость (высотная)».

Конкурс FIABCI PRIX D’EXCELLENCE AWARDS один из самых престижных мировых конкурсов в области недвижимости, проводимый FIABCI (Международная Федерация Участников Рынка Недвижимости) с 1992 года при поддержке The Wall Street Journal, и является «Оскаром» в сфере недвижимости и символом признания достижений в архитектуре и строительстве.

Цель конкурса выявить действительно лучшие объекты, охарактеризовать новые тенденции развития рынка недвижимости, продемонстрировать успешные проекты в различных сегментах российского рынка недвижимости

Директор филиала федеральной девелоперской компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова:

- В своих жилых комплексах мы делаем ставку на архитектуру, благоустройство, инновации и высокое качество строительства, предлагая нашим клиентам лучшие решения, помогающие повысить уровень комфорта и качества жизни. Все наши подходы в строительстве: от выбора места застройки, планировки квартир до количества лавочек во дворе — подчинены одной идее: менять жизнь людей к лучшему.

Мы рады, что профессиональное экспертное жюри FIABCI оценило наш проект по достоинству и выражаем благодарность за доверие и признание. Более того, победа Квартала Энтузиастов в национальном этапе конкурса для нас особенно важна тем, что позволяет выйти на Международный уровень.

Справочно: Квартал Энтузиастов – современный жилой комплекс комфорт класса, расположенный в географическом центре Уфы рядом с ТРЦ «Планета».

Квартал Энтузиастов спроектирован по принципу квартальной застройки из 6-ти жилых домов переменной этажности 8-25 эт. с офисными и торговыми помещениями на первых этажах общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. С верхних уровней открывается панорамный вид на реку Уфа и город.

Закрытый охраняемый двор с ограниченным въездом автомобилей - парковочные места размещены по периметру квартала. Видеонаблюдение во дворе. Многоуровневое освещение. Авторское благоустройство двора – пространство в котором вам захочется проводить время с семьей и друзьями: велодорожки, уличные тренажеры, детские и спортивные площадки для всех возрастов, канатная дорога, скалодром, пешеходный фонтан, площадь для проведения праздников, сквер для прогулок, беседки для отдыха, площадка для выгула животных. Дизайнерские холлы в подъезде, бесшумные современные лифты, навигация на каждом этаже.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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