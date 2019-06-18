Верховный суд Башкирии назвал виновника экологической катастрофы в Сибае

На днях Верховный суд Башкирии поставил точку в деле о смоге в Сибае. Коллегия судей отклонила апелляцию Учалинского горно-обогатительного комбината, который ранее был признан виновником экологической катастрофы.

Сибайский городской суд признал, что УГОК и его филиал в столице башкирского Зауралья виновен в тлении отработанного карьера. Согласно решению суда, комбинат проигнорировал требования безопасного производства, что привело к сернистым выбросам. На пике «пожара» в чаше карьера превышение предельно допустимой концентрации этого опасного газа в воздухе достигала более двух десятков раз.

В свою очередь, представители Сибайского филиала УГОК настаивали на том, что они арендуют участок, где добывается руда, у местной администрации. А вина за нарушения полностью лежит на обанкротившемся Башкирском медно-серном комбинате. Якобы, это их предшественники добывали медный колчедан, игнорируя правила безопасности.

Верховный суд республики в своем решении отметил, что по договору аренды УГОК был обязан самостоятельно заботиться об охране окружающей среды. Кроме того, в суде так и не были представлены доказательства нарушений со стороны предшественника, добывавшего руду в Сибайском карьере.

В решении суда также говорится, что горение руды началось на участках, где комбинат вел капитальное строительство. Руководствуясь этими данными, коллегия Верховного суда признала виновником экологического бедствия Сибайский филиал УГОК.

Незадолго до принятия судом этого решения, пост генерального директора Сибайского филиала УГОК покинул депутат Курултая Яудат Биккинов. По информации издания ProUfu.ru, он уволился по собственному желанию, поддавшись давлению «со всех сторон». Многие горожане перекладывали вину за возникновение смога именно на руководителя предприятия. На его место 6 июня был назначен Алексей Ишимов.