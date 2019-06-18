Радик Юльякшин вызвал недовольство Каринэ Хабировой, а зрители не могли уехать домой

Ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом – «Сердце Евразии» проходил в Уфе уже в четвертый раз, собрав за четыре дня рекордное для города количество зрителей.

По подсчетам организаторов уфимский амфитеатр за конгресс-холлом «Торатау» в общей сложности посетило порядка двухсот тысяч человек. И самым масштабным ожидаемо стало открытие фестиваля 12 июня, где хэдлайнером стала одна из самых ярких и успешных рок-групп – «БИ-2», которая и обеспечила многотысячную аудиторию: послушать бесплатный концерт рок-команды собралось, по данным пресс-службы фестиваля, порядка семидесяти тысяч. Врио главы Башкири Радий Хабиров на своей страничке в Инстаграме, правда, указал более скромную цифру - сорок пять тысяч, но подсчитать точное количество зрителей вряд ли представлялось возможным. В любом случае столько народу, как в первый день, уфимский амфитеатр точно никогда прежде не собирал.

Юная башкирская певица Айгуль Ибрагимова спела вместе с Алсу народную песню . Фото: Марат МУЛЮКОВ

Неожиданно самой главной проблемой фестиваля стала погода. Концерт «БИ-2» в первый день начался ровно в тот момент, когда над Уфой зарядил ливень. Но на этом испытания горожан на прочность не закончились - покинуть площадку многотысячной толпе оказалось не так-то просто. Многие на несколько часов застряли в дорожных пробках или вынуждены были добираться до дома пешком, шагая в темноте по лужам - автобусов на всех просто не хватило.

В последующие дни для зрителей были организованы бесплатные автобусы в разные районы города, но пережившие транспортный коллапс горожане на другой день не спешили на фестиваль - в итоге «Сифоническая ночь» с участием звезд оперной сцены, раньше пользовавшаяся большим успехом, собрала гораздо меньше зрителей - немногим более пяти тысяч.

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица и его "Оркестр некурящих" стали хэдлайнерами заключительного дня фестиваля. Фото: Марат МУЛЮКОВ

ШЕВЧУК ПООБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, А АЛСУ - СОЛЬНИК

Третий день «Сердца Евразии» был посвящен 100-летию образования Республики,которое широко отмечается в этом году. Концерт «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!» собрал знаменитых уроженцев края. Конечно, не всех: кто-то был на гастролях, как знаменитый бас Ильдар Абдразаков или «золотое сопрано Башкирии» Диляра Идрисова, а кто-то, как Земфира просто проигнорировал приглашение без объяснения причин. На днях в СМИ появилось сообщение, что самая знаменитая уфимка прислала письмо в Минкульт республики с извинениями, сославшись на плотный график. Но на самом деле никаких выступлений в эти дни у рок-звезды запланировано не было - Земфира еще прошлым летом на фестивале в Сочи пообещала не давать концертов в «обозримом будущем» и сделала исключение вовсе не для родного города, а для вечеринки Газпрома, на которой она выступила 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Даже записать видеопоздравление, как это сделали другие знаменитости, Земфиру уговорить не удалось. Зато Юрий Шевчук от души поздравил земляков, искренне пожалел, что его нет среди участников концерта, и пообещал приехать на следующий фестиваль.

Звезде национальной эстрады Радику Юльякшину пришлось оправдываться за то, что не ушел со сцены вовремя. Фото: Эдуард ДИЛЬМУХАМЕТОВ

- Привет всем участникам фестиваля «Сердце Евразии»! Жаль, что мы не с вами, но ничего в следующий раз - обязательно! – пообещал лидер «ДДТ» с экрана. - Башкирия - страна с прекрасной культурой - какие у нас живописцы, музыканты - есть чем гордиться. И главное - замечательная природа, великая. Дай Бог нам сохранить ее для потомков, которые нам тоже скажут спасибо. Всем добра и удачи, мира, дружбы, света в душе. Ура, Башкирия!

КАРИНЭ ХАБИРОВА ПРОТИВ РАДИКА ЮЛЬЯКШИНА

Хэдлайнерами третьего и четвертого дней стали Алсу и Эмир Кустурица со своей группой «The No Smoking Orchestra». Они выдали прекрасные атмосферные выступления, но самое интересное было связано все-таки не с ними.

На фестивале не обошлось без скандала - на звезду национальной эстрады Радика Юльякшина, не покидавшего сцену немного дольше запланированного, обрушились с критикой фанаты группы «Пицца», которой пришлось сократить свою программу вдвое. Не осталась в стороне даже супруга врио главы Республики - Каринэ Хабирова, прокомментировавшая ситуацию на своей страничке в Инстаграме: «Был прекрасный салют, концерт и праздничное настроение. Не хватило одного - уважения артиста Радика Юльякшина к другим артистам и людям, которые пришли послушать не только его и пришли на фейерверк».

Радик отмалчиваться не стал и через несколько дней решил объясниться: извинился перед зрителями через соцсети, при этом уточнив, что превысил лимит выделенного времени всего на тринадцать минут.

- Музыканты Сергея очень долго подключались и по этой причине ведущие задержали меня на сцене после выступления, дабы потянуть время, - пояснил Юльякшин.- Решение сократить наполовину программу «Пиццы» очень странное, поскольку Сергей во второй части приготовил свои основные хиты. Ведь до наших выступлений все артисты пели столько, сколько хотели... Полтора часа перебора - это серьезно, но пятнадцать минут погоды все равно не сделали.

Как полагает артист, программу «Пиццы» урезали по просьбе представителя главного хэдлайнера вечера - Алсу, поскольку к моменту ее выхода на сцену народ начал массово покидать площадку, окончательно исчерпав запас прочности из-за непрекращающегося дождя и утомительного ожидания. Тем не менее, самые выносливые все-таки дождались певицу, по ее собственному признанию, не выступавшую в Уфе не меньше пятнадцати лет.

Алсу исполнила все свои хиты и под конец пообещала в скором времени вернуться в Уфу с сольными концертами.

- Спасибо родные, вы там под дождем. Вам, наверное, холодно! Давайте я выйду к вам поближе, и все песни сегодня для вас! Вы - лучшие, я вас люблю, обещаю: приеду с сольным концертом! - пообещала артистка.