Еще три партии выдвинули кандидатов на пост главы Башкирии

В конце прошлой недели еще несколько политических партий провели отчетные конференции, где озвучили свое желание участвовать в выборах главы Башкирии. Своих кандидатов выдвинули региональные отделения ЛДПР, «Патриоты России» и «Яблоко». До 20 июня они должны будут лично подать документы в Центризбирком, после чего официально станут кандидатами на пост главы.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В минувшую субботу, 15 июня, в здании Курултая Башкирии состоялась партийная конференция регионального отделения ЛДПР. Участники заседания единогласно решили выдвинуть кандидатом на пост главы Башкирии депутата Госдумы Ивана Сухарева. Это будет уже вторая попытка его участия в выборах: в 2014 году он баллотировался в президенты республики. Тогда он набрал 4,81% голосов при явке 77,27 % от общего числа избирателей в регионе.

На конференции Иван Сухарев кратко обозначил тезисы своей предвыборной кампании и объявил о старте проекта «Народные приказы». Если кратко описать его суть, получается, что ЛДПР в случае победы Сухарева, будет набирать в управленческую команду почти всех желающих. Главное условие отбора в «новое правительство» – профессионализм и желание работать. Смогут туда попасть и нынешние чиновники.

Иван Сухарев во второй раз выдвинул свою кандидатуру на выборы главы республики

- Народные приказы - это исполнительная ветвь власти республики, сформированная народом и работающая в интересах всех жителей Башкирии. Принять участие в проекте может любой желающий. Для участия необходимо прислать резюме и рассказать о своем профессиональном опыте, своей деятельности и своих достижениях, а также предложить программу прорывного развития республики Башкирия в той или иной отрасли, - заявил Иван Сухарев на конференции.

Краткая справка:

Иван Сухарев родился в 1978 году в Уфе. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет, по специальности юрист. С 2011 года возглавляет региональное отделении ЛДПР в Башкирии. Тогда же впервые попал в Госдуму – его включили в федеральный список партии. В 2014 году участвовал в выборах президента Башкирии, по итогам которых занял третье место. Спустя два года вновь стал депутатом российского парламента от Башкирии.

БАНКИР И ПАТРИОТ

В воскресенье, 16 июня, состоялась партконференция регионального отделения «Патриотов России», где партийный актив определился с кандидатом на пост главы Башкирии. По ее итогам было объявлено, что в предвыборную гонку включается известный предприниматель Рафис Кадыров. Жителям республики он известен, прежде всего, как банкир и создатель финансовой группы «Восток».

О своих намерениях участвовать в выборах Кадыров объявил еще в декабре прошлого года. Тогда он вел переговоры с несколькими политическими партиями, которые могли бы выдвинуть его кандидатуру. В результате выбор пал на «Патриотов России».

Рафис Кадыров предпримет третью попытку стать главой Башкирии

Для 64-летнего Рафиса Кадырова эта предвыборная кампания может стать уже третьей – он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Башкирии в 1993 и 1998 годах. В последний раз он так и остался «кандидатом в кандидаты» - непосредственно до выборов его не допустили. До 20 июня экс-владельцу скандально известного банка «Восток» предстоит пройти «муниципальный фильтр», после чего его официально зарегистрируют кандидатом на пост главы республики.

В 2014 году «Патриоты России» уже принимали участие в выборах президента Башкирии. Тогда партия выдвинула кандидатом Ильдара Бикбаева, который набрал 2.62 % голосов. Спустя два года он был избран депутатом Госдумы уже от партии «Единая Россия».

Краткая справка:

Рафис Кадыров родился 7 июня 1955 года в деревне Кунгак Аскинского района Башкирии. Окончил сначала Уфимское медицинское училище, а затем и Башкирский государственный медицинский институт. Имеет степень кандидата экономических наук. В 1988 году стал председателем правления кооперативного банка «Восток».

В 1993 году Кадыров стал единственным конкурентом Муртазы Рахимова на первых в истории выборах президента Башкирии. Тогда он набрал 28,5 % от общего числа пришедших на участки избирателей.

После того, как вторая попытка стать президентом Башкирии провалилась, он перебрался в Москву, где стал соучредителем ОАО GTL. По официальным данным, эта компания занимается производством технологий для строительства химического производства.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА КАНДИДАТ

Еще одна непарламентская партия заявила о намерении участвовать в выборах главы Башкирии. Местное отделение партии «Яблоко» решило выдвинуть кандидатом известную правозащитницу Зульфию Гайсину. Жителям республики она известна, прежде всего, как борец за права обманутых дольщиков.

Зульфию Гайсину выдвинуло местное отделение партии «Яблоко»

На партийной конференции, которая состоялась 15 июня, за выдвижение Гайсиной проголосовали 16 из 21 делегатов. Если ей удастся пройти муниципальный фильтр, то может стать второй женщиной-кандидатом на пост главы Башкирии.

Краткая справка:

Зульфия Гайсина родилась в 1980 году в Челябинской области. В 2002 году окончила Институт права Башкирского государственного университета. До 2008 года работала в республиканской прокуратуре. Последние 10 лет занимается защитой прав обманутых дольщиков в республике.

В конце прошлого года Зульфия Гайсина стала официальным представителем движения обманутых дольщиков и постоянным участником совещаний в формате «Стройчас», которые еженедельно проводит врио главы Башкирии Радий Хабиров.