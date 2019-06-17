Не попали в десятку: Башкирия по итогам прошлого года сохранила свое место в рейтинге развития регионов

Специалисты РИА Рейтинг представили свой рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2018 года. По данным аналитиков, в большинстве российских областей и республик наметилась положительная динамика – региональная экономика хоть и медленно, но растет.

КАК СЧИТАЛИ

При составлении итоговой таблицы эксперты опирались на ключевые экономические показатели в каждом регионе. Их условно разделили на четыре группы. Первый - показатели масштаба экономики, куда вошли объем производства, доходы бюджета, численность населения, занятого в экономике и оборот розничной торговли.

Второй показатель – эффективность экономики в регионе. В него входят объемы производства на душу населения, инвестиции, доля прибыльных предприятий и уровень собираемости налогов.

Третий показатель развития региональной экономики – состояние бюджета. В этой части аналитики учитывали доходы и расходы региональной казны, а также сумму госдолга.

Четвертый показатель – социальная сфера. Он учитывает стоимость потребительской корзины, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие факторы, которые непосредственно влияют на экономику.

ЛИДЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РОСТ

Как отметили в своем исследовании составители рейтинга, регионы-лидеры прошлогоднего исследования еще больше упрочили свое положение. Субъекты, которые оказались в первой десятке по итогам 2017 года вновь показали рост экономики практически по всем ключевым показателям. Например, эксперты пишут, что социально-экономическое положение Ханты-Мансийского автономного округа выросло сразу в нескольких сферах: выросли уровень производства и доходы бюджета, сократилась безработица и снизился госдолг.

Не стоит забывать и о традиционных лидерах региональной экономики – Москва и Санкт-Петербург, как и год назад, заняли первую и вторую строку рейтинга соответственно. Благодаря значительному рывку Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место, опередив Московскую область.

А ЧТО В БАШКИРИИ

Башкирия в итоговом рейтинге социально-экономического развития за 2018 год заняла почетное 11 место. Такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году: тогда аналитики РИА Рейтинг также поставили республику на 11-ю позицию.

Выше Башкирии в общей таблице оказались, например, Ленинградская область (10 место), Краснодарский край (9 место) и Тюменская область (8 место). Соседи из Татарстана по итогам прошлого года заняли пятое место, опустившись вниз на одну строчку - в 2017 году регион прочно занимал четвертое место.

Согласно отчету специалистов, в прошлом году Башкирия сильно проиграла «конкурентам» из других регионов по объему инвестиций в основной капитал. По данным РИА Рейтинг в республику удалось привлечь лишь 267,9 млн рублей. По этому показателю регион оказался едва ли не на дне таблицы.

ПРОГНОЗ

Аналитики РИА Рейтинг отмечают, что в ближайшее время в региональной экономике вряд ли произойдут серьезные изменения.

- Составляющие и направляющие роста – инвестиционный и потребительский спрос – демонстрируют очень вялую динамику, и ничто не обещает улучшения. Частный капитал – как отечественный, так и зарубежный – пассивен в своих проявлениях, безынициативен, что во многом обусловлено агрессивной внешней средой, - подчеркивают эксперты.

По их словам значимых изменений в рейтинге социально-экономического развития регионов ожидать не приходится.