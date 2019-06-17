2019-06-17T19:48:17+03:00
Общество

«Покрылась сыпью, а оказался рак»: 22-летняя уфимка борется со смертельной болезнью

Алсу Зарипова третий год страдает от недуга и верит, что победит
Эльвина АПАРИНА
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О болезни Алсу узнала в 19 летО болезни Алсу узнала в 19 лет
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В Областном онкологическом центре Екатеринбурга от рака печени лечится 22-летняя уфимка Алсу Зарипова. Девушка узнала о своей болезни в декабре 2016 года, когда училась в авиационном университете в Уфе.

- У меня на руках появились какие-то пятна и сыпь, я пошла обследоваться, сдала анализы, сделала магнитно-резонансную томографию. Тогда стало известно, что у меня опухоль в печени - саркома, - рассказала Алсу.

Ей пришлось взять академический отпуск, чтобы бороться за свою жизнь. Сначала девушка лечилась в уфимском онкоцентре, затем ей посоветовали поехать в Екатеринбургский.

За все время болезни Алсу многое пережила – несколько курсов химиотерапии, пересадку почки. Метастазы также пошли в кишечник и поразили костный мозг.

В конце декабря 2017 года она услышала радостную новость – ремиссия, болезнь отступила. Но счастье оказалось недолгим, и в апреле случился рецидив.

Алсу позитивно мыслит и верит, что она сможет победить недуг. Ее ник в «Инстаграме» звучит, как «Я смогу». На данный момент Алсу не может есть обычную еду и держится на одних препаратах.

Все это время ее поддерживают родители и старший брат. Каждый курс химиотерапии стоит 60 тысяч рублей, ей предстоит еще несколько. Алсу просит помочь всех неравнодушных денежными средствами.

- Наступил критический момент, когда я очень нуждаюсь в вашей помощи. Сейчас я нахожусь в Областном Онкологическом Центре, в городе Екатеринбург. Мне будут проводить химиотерапию по другой схеме, каждый курс будет стоить 60 тысяч. Всего необходимо три курса. Первый начнётся 17 июня. Здесь очень хорошие специалисты и я верю, что мне поможет это лечение, - написала Алсу на своей странице.

Перевести деньги можно по номеру карты Сбербанка – 5469 0600 1568 1742 на имя Алсу Зариповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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