Климакс – не приговор, а вторая молодость

Женский организм красив, как цветок. На пике своего развития он дышит свежестью и нежностью. И, к сожалению, точно так же, как и цветы, он склонен к постепенному увяданию.

Старение – неизбежный физиологический процесс, однако, именно женщины склонны слегка драматизировать его приход. И на это есть причины.

Рано или поздно в жизни каждой женщины наступает особый период, называемый менопаузой или климаксом. Его не стоит страшиться – при должной подготовке, как психологической, так и физической, он может протекать безболезненно и практически незаметно.

В среднем начало климакса наступает в 45-54 года. В большинстве случаев, у женщин в это время уже есть взрослые дети, или даже внуки, стабильная работа, активная социальная жизнь. Самое время заниматься собой, путешествовать, уделять время любимому хобби.

Первые симптомы климакса

И в этот момент совсем некстати могут проявиться физические изменения организма, к которым женщина не всегда готова. У нее без причины портится настроение, она подавлена и раздражена. Появляется бессонница, депрессия, снижение либидо, забывчивость, меняется цикл, появляются боли в суставах.

Все это связано с гормональной перестройкой организма, во время которой снижается выработка основных женских гормонов: эстрадиола и прогестерона.

Сабирьянова Зульфия Салаватовна, врач-акушер-гинеколог:

- Базовыми симптомами климакса, помимо нарушений менструального цикла и прекращения менструаций, можно назвать:

- «Приливы» — это краткие приступы жара, которые могут возникнуть в любой момент, они сопровождаются повышением температуры тела и тахикардией, иногда могут возникать покалывания в кончиках пальцев.

- Головокружение. Резкие скачки артериального давления могут привести к сильному головокружению.

- Нарушение сна. В ночное время выражается бессонницей, а днем наступает сонливость.

- Чувство усталости и снижение работоспособности. Возникают из-за гормональной перестройки, подавленного настроения и плохого сна.

Кроме общих симптомов климакса у каждой женщины могут также проявляться индивидуальные признаки:

- астено-невротический синдром — проявляется в излишней раздражительности и

плаксивости, может появиться непереносимость запахов;

- появление пигментных пятен и выпадение волос на голове;

- сильные головные боли;

- гипервентиляционный синдром — ощущение нехватки воздуха, давления в

области грудины и кома в горле;

- сухость во влагалище, недержание мочи и зуд мочеполовых органов;

- снижение либидо;

- нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Из этого длинного списка симптомов какие-то могут не проявиться совсем, некоторые могут появиться на короткое время, а некоторые останутся у женщины до конца жизни.

Меры профилактики

Конечно, все эти симптомы могут помешать активной жизни и приносить огорчение, как самой женщине, так и ее близким. Современная медицина позволяет избежать подобных проблем. Существуют меры профилактики, которые стоит предпринять каждой женщине, чтобы избежать чересчур болезненного протекания климакса.

Сабирьянова Зульфия Салаватовна, врач-акушер-гинеколог:

- Климакс, в переводе с греческого — «лестница», и я всегда говорю своим пациенткам: «Только от нас с вами зависит, будет эта лестница вверх или вниз!»

В данный период лучше отказаться от вредных привычек: курения и неправильного питания. Благоприятно скажутся на организме женщины и умеренные, но регулярные физические нагрузки.

Естественно, не стоит откладывать визит к врачу. Квалифицированный специалист подберет необходимую заместительную гормональную терапию с учетом всех заболеваний, при отсутствии противопоказаний. Если же имеются противопоказания к гормональному лечению, то существуют альтернативные методы, которые врач всегда сможет подсказать.

Правильная терапия, диета и регулярная физическая активность помогут улучшить качество жизни, сохранить красоту кожи, предупредить сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера. Соблюдая рекомендации врача-гинеколога и следуя здоровому образу жизни, вы сможете долго оставаться привлекательной и жизнерадостной. И цвести, и распускаться как цветок.

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