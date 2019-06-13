Партии определились: в Башкирии официально стартовала предвыборная кампания

На днях почти все ведущие политические партии определились с кандидатами на пост главы Башкирии. Пока официально ни один из желающих возглавить регион не был зарегистрирован как кандидат. Но для большинства участников предвыборной гонки это лишь простая формальность.

На сегодняшний день в выборах, которые пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, уже точно примут участие кандидаты, выдвинутые от парламентских партий. В этом списке КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Последние с кандидатом пока не определились.

На данный момент своих кандидатов, на пост главы республики выдвинули и две непарламентские партии – «Партия пенсионеров» и «Зеленые». Им предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр». В ближайшее время они начнут сбор подписей у депутатов районных советов в свою поддержку. Лишь после этого Центризбирком Башкирии зарегистрирует их как участников предвыборной гонки.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ

В начале недели «Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы республики. Неожиданности не случилось – от партии власти будет баллотироваться врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, его «конкурентами» на праймериз были депутат Госдумы Зариф Байгускаров, вице-премьер башкирского правительства Борис Беляев и руководитель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева. 10 июня на итоговой партийной конференции большинство делегатов отдали свои голоса Хабирову.

Врио главы республики выдвинут региональным отделением «Единой России»

Перед самим голосованием каждый из претендентов произнес своеобразную предвыборную речь. Неординарным заявлением отметился Зариф Байгускаров.

- В сегодняшней ситуации республике нужен борец. Борец за интересы ее жителей. Я тоже занимаюсь спортом, но борьба – не мой вид спорта. Мы все с вами должны выбрать достойного борца, - заявил депутат Госдумы, явно намекая на Радия Хабирова, который в юности увлекался борьбой.

Финальная речь Ляйсан Николаевой и Бориса Беляева среди участников конференции особого восторга не вызвали. Как впрочем, и негатива.

Интересным было заявление вице-премьера, который подчеркнул, что собравшиеся здесь «кандидаты в кандидаты» - друг другу вовсе «не конкуренты, а большая команда единомышленников», - цитирует Бориса Беляева «КоммерсантЪ-Уфа».

За выдвижение действующего врио главы Башкирии Радия Хабирова проголосовали 264 из 319 делегатов партконференции. Он, в свою очередь, заверил своих коллег по партийному цеху, что после избрания будет по-прежнему опираться на их поддержку.

- Никакого черта во мне глубоко не скрыто. Каждый из вас уже видел мои мысли, действия, как поступает новая управленческая команда. Все, что есть — перед вами, - приводит слова Хабирова «КоммерсантЪ».

КОММУНИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

12 июня еще одна парламентская партия выдвинула своего кандидата на пост главы Башкирии. В региональном отделении КПРФ решили не мудрствовать лукаво и назвали своим претендентом первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Предполагалось, что его оппонентом на предварительном голосовании должен был стать депутат Курултая Ильгам Галин, но тот взял самоотвод.

Стоит отметить, что в некоторых районах республики местные ячейки КПРФ выдвигали своих кандидатов, но никто из них не дошел до итогового голосования. Кроме того, попытку выдвинуться на выборы главы от коммунистов предприняла общественница Рамиля Саитова. Однако партия отказала ей в такой возможности. На партконференцию по выдвижению кандидата на выборы ее вовсе не пустили.

Коммунист Юнир Кутлугужин будет участвовать в выборах во второй раз подряд

- Сегодня руководство Башкирского регионального отделения КПРФ в лице первого секретаря Юнира Кутлугужина отказала мне в доступе к региональной конференции по выдвижению кандидатов на должность главы РБ. Тем самым нарушено мое право беспартийного кандидата выдвинуться от политической партии на эту должность. Насколько мне известно, Кутлугужин оставил только свою кандидатуру в списках для голосования. Кто сомневается, что он и будет, выдвинут конференцией? Я буду оспаривать список кандидатов, допущенных до участия в выборах и сами выборы, вплоть до международных судов, что грозит отменой результатов выборов, которые состоятся 8 сентября, - сделала смелое заявление правозащитница на своей странице в социальных сетях.

Как бы то ни было, КПРФ определилась со своим участником предвыборной гонки. Коммунист Кутлугужин будет во второй раз подряд участвовать в выборах руководителя республики.

ВЫДВИНУЛИ ЕДИНОГЛАСНО

После партийной конференции 12 июня своего кандидата на пост главы Башкирии предложила и «Справедливая Россия». Во время предыдущей предвыборной кампании кандидат от этой партии не прошел муниципальный фильтр, и его фамилия в бюллетень для голосования так и не попала. На этот раз кандидат от «Эсеров» этот фильтр походить не обязан – выдвиженцы от парламентских партий освобождены от этой процедуры.

По итогам партконференции башкирское отделение «Справедливой России» единогласно выдвинуло кандидатом на пост главы республики Юрия Игнатьева. На сегодняшний день он возглавляет фракцию «Эсеров» в парламенте Башкирии.

«Справедливая Россия» назвала своим кандидатом Юрия Игнатьева

- На последних выборах партия «Справедливая Россия» набрала около 20%. Все это говорит о том, что у нашей партии есть поддержка избирателей на территории республики, и мы понимаем, что не имеем права не участвовать в выборах Главы Республики Башкортостан, - заявил на конференции Юрий Игнатьев. - «Справедливая Россия» — это партия, основной задачей которой является социальная защищенность людей, главным приоритетом работы — защита интересов народа.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДДЕРЖАЛИ БЛОГЕРА

Еще в конце прошлой недели в Центризбирком подал документы выдвиженец от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Кобзев. Среди пользователей интернета он более известен как блогер под псевдонимом «Кабзон».

Ранее Кобзев в политических баталиях замечен не был, хотя и отметился нещадной критикой городских и республиканских властей. Подачу документов в ЦИК Башкирии он, как и положено блогеру, прокомментировал на своей странице в социальных сетях.

Владимир Кобзев (в центре) первым подал документы в ЦИК Башкирии

- Меня спрашивают: «Кабзон, а как ты умудрился так быстро собрать документы о выдвижении кандидата на должность Главы РБ и первым отдать их в ЦИК?» А я говорю: мне ж ничего заполнять не надо. Везде прочерки. Никаких миллионов и счетов за границей нет. Цитирую: «настоящим подтверждаю, что нет недвижимости на сумму дохода за более трёх лет чего-то там... Дата подпись», - пишет новоявленный политик.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ПОДНИМАЮТ ГРУДЬ

Самого эксцентричного кандидата на пост главы Башкирии представила партия «Зеленых». Теперь уже официально участником предвыборной гонки стала модель Plus Size, директор модельного агентства, бьюти-блогер и мать двоих детей Сания Тимасова.

Чуть больше месяца назад ее заявление баллотироваться на пост главы республики, было воспринято со смехом. Свое желание пойти в политику Сания объяснила тем, что знает о чаяниях простых людей.

- Я та, которая знает, как живётся простым смертным. Та, которая вскормила грудью двоих детей. Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом. У меня сильная и мощная команда я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та, которую ВЫ ждали, - написала модель на своей странице.

Сания Тимасова - первая женщина-кандидат на пост главы республики

Решение выдвинуть Тимасову от партии «Зеленых» было принято на партконференции 9 июня. Примечательно, что сама модель до недавнего времени заявляла о желании баллотироваться от «Партии Роста».

- Федеральное руководство посчитало Санию Тимасову достойным кандидатом. Мы, как и положено, по партийной дисциплине, возражать не стали, - прокомментировала корреспондентам «Медиакорсети» лидер «Зеленых» в Башкирии Руфина Шагапова.

Теперь Сания Тимасова должна будет подать документы в ЦИК, пройти «муниципальный фильтр» и получить заветное удостоверение кандидата на пост главы республики. На данный момент, она единственная женщина среди участников предвыборной гонки.