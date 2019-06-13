«Приступы по пять часов»: в Башкирии девочка уже семь лет борется со страшной болезнью

Маленькой Эльвине Юлдашевой из села Старосубхангулово всего 13 лет, семь из которых девочка борется со смертельно опасным заболеванием – эпилепсией.

- До болезни Эльвина развивалась очень хорошо, была умницей, никаких отклонений по психике и физическому развитию не было. Даже была выше своих сверстников по умственному развитию, умела читать, писать и решала арифметические задачи, - рассказывает мама девочки.

"ПРИСТУПЫ НЕ ПРЕКРАЩАЛИСЬ ПО ПЯТЬ ЧАСОВ, И ЭТО БЫЛО СТРАШНО"

В мае 2012 года девочка перенесла острый менингоэнцефалит (тяжелое воспалительное заболевание инфекционной природы, поражающее центральную нервную систему, оболочки мозга, его вещество, в иных случаях – спинной мозг – ред.) Болезнь вызвала осложнение – симптоматическую эпилепсию, три года девочка лечилась в уфимском детском центре психоневрологии и эпилептологии, но приступы не прекращались.

- По месту жительства в районной больнице дочь перенесла два эпистатуса. Приступы не прекращались более пяти часов, это было ужасно, - вспоминает мама Эльвины Гульсасяк.

В 2015 году девочку обследовали в ведущей московской клинике им. Пирогова, но все было безрезультатно, поэтому в 2017 году родители решились на операцию. К тому моменту приступы возникали уже почти каждый день, и Эльвина испытывала сильные мучения. Девочку оперировали в тюменском федеральном центре нейрохирургии, но чуда снова не произошло: приступы напротив участились.

Отчаявшись в возможностях отечественной медицины, родители стали искать варианты лечения в заграничных клиниках. Приглашение пришло из испанской клиники «Текнон», но стоимость обследования и лечения повергли в шок и уныние родителей девочки. 13 тысяч евро никак не заработать и не занять в маленьком селе, поэтому отчаявшиеся родители обратились за помощью к неравнодушным людям.

Мама девочки верит, что лечение в Испании поможет ее малышке поправиться

- Вы все вместе можете помочь нашей дочери, нашей умнице победить эту страшную болезнь. Годы летят, а наша доченька болеет уже 7 лет. Страшно когда ребёнок твой болеет, а ты ничего не можешь с этим делать, - вздыхает Гульсасяк Юлдашева.

Если вы хотите помочь девочке избавиться от приступов эпилепсии и жить без боли и мучений, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 4817 7601 7943 1055 (получатель мать Юлдашева Гульсасяк)