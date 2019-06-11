«За рулем играл в телефон»: в Подмосковье разбился известный мотоблогер из Уфы

Сегодня утром, 11 июня, стало известно о гибели в ДТП на трассе М-4 Дон 33-летнего уроженца Башкирии Артема «Болта» Болдырева. Любителям двухколесного транспорта он был известен как мотоблогер под псевдонимом «Болт». По словам знакомых, он совсем недавно перебрался в столицу.

По данным Подмосковной Госавтоинспекции, мотоциклист сильно разогнался по трассе на своем байке и стал рулить им при помощи ног. Камера, установленная на шлеме Артема, показала, что в момент столкновения он играл в телефоне. Всего за час до трагедии Артем опубликовал в социальной сети Инстаграм видео, где он ведет болид без помощи рук.

Когда его стальной конь выехал на 68 километр трассы «Дон», он врезался в угол грузовика и отскочил на обочину. Несмотря на защиту и шлем, никаких шансов выжить у него не было.

По словам знакомых Болта, он отличался безалаберной манерой вождения – часто сильно разгонялся и терял чувство опасности. По всей видимости, в то утро он попросту потерял бдительность, управляя своим мотоциклом при помощи одних только ног.

Байкер нарушал ПДДФото: Предоставлено очевидцами

Известность в сообществе мотоциклистов Артем Болдырев приобрел благодаря своему видео блогу, где он выкладывал обзоры на двухколесный транспорт.

Как только стало известно о гибели мотоциклиста, на его странице в социальной сети стали появляться десятки комментариев с соболезнованиями родным и близким. По традиции, мотоциклисты пожелали своему погибшему собрату «вечного сезона».