2019-06-10T19:51:02+03:00
Общество

Аэропорту Уфы присвоили имя Мустая Карима

С 31 мая воздушная гавань Уфы официально изменила название
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В уфимской авиагавани указ о переименовании восприняли с воодушевлениемВ уфимской авиагавани указ о переименовании восприняли с воодушевлениемФото: Кирилл ПЕНКИН
Изменить размер текста:

Международный аэропорт «Уфа» им. Мустая Карима – именно так отныне официально называется уфимский аэропорт. Указ о переименовании воздушной гавани подписал президент России Владимир Путин. Всего в документе – более 40 аэропортов страны, к новым названиями которых нам еще предстоит привыкнуть.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

В уфимской авиагавани указ о переименовании восприняли с воодушевлением.

- Для нас это знаковое событие. Лично у меня имя Мустая Карима ассоциируется с мирной картиной жизни, любовью к родному краю и благополучием, - заявил генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

Теперь тематическое оформление аэропорта тоже должно поменяться. Первые шаги в этом направлении уже предприняты. В телетрапах аэропорта с недавнего времени располагаются фотографии главных туристических достопримечательностей Башкирии вместе со стихами Мустая Карима, а на посадочных талонах можно увидеть портрет писателя и познакомиться с отрывками из его произведений.

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР

Акция «Великие имена России» стартовала по всей стране в прошлом году. Ее смысл заключался в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов. Жители республики выбирали между поэтом, писателем и драматургом Мустаем Каримом, дважды Героем Советского Союза Мусой Гареевым и национальным героем Башкирии Салаватом Юлаевым. Однако выбор дался местным жителям непросто. Многие из них считают, что голоса были «накручены» и честного отбора не получилось.

Тем не менее, официально за новое имя для уфимской авиагавани проголосовало почти 195 тысяч человек. Фактически половина из них - 49% - выступили за то, чтобы назвать воздушную гавань в честь Мустая Карима.

А вот для трех аэропортов страны вопрос с переименованием еще не закрыт, один из них - питерский аэропорт «Пулково». Во втором туре голосования местные жители выбрали писателя Федора Достоевского, но нового имени для «Пулково» в указе президента не оказалось.

МНЕНИЯ:

Ильдар Ахмадеев, «Комсомольская правда» (Москва)

- Я считаю, что лучшим решением было бы оставить название «Международный аэропорт «Уфа». С этими переименованиями всегда много споров, много неприятных моментов. Вместо единения мы снова делимся. Но против самого имени Мустая Карима я, конечно же, ничего против не имею. Его имя у меня ассоциируется с его бессмертным «Не русский я, но россиянин», а эта фраза для меня - философия мирного существования наших народов. Так что есть в этом переименовании и положительные, и отрицательные стороны. Посмотрим, приживется ли новое имя. Если да - я буду только рад.

Шамиль Валеев, публицист (Уфа)

- Я — один из первых сотен пассажиров, которые прилетели в аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима в эти выходные. Когда тебя встречает Мустай, возникает ощущение, что всё становится на свои места и ты эмоционально возвращаешься домой. Думаю, образы, вышедшие из-под его пера, вдохновят дизайнеров, архитекторов, рестораторов на творческие подвиги и в аэропорту постепенно образуется экологичное мустаевское пространство: с куском черного хлеба, который отломил от буханки Пупок, с беляшами по-мустаевски, с портретами башкирской украинской девочки Оксаны и Ямиля, с мустаевским летящим почерком, с птицами и берёзовым листком...

Ольга Кузнецова, читатель сайта KP.ru

- Я изначально была не в восторге от всей этой канители с переименованием аэропортов. Короткое и емкое «Уфа», мне кажется, всех устраивало. По сути, это переименование - трата бюджетных средств. Теперь несколько миллионов рублей пойдут на смену вывесок, оформления, документации. Если было желание увековечить имя Мустая Карима, можно было и так обыграть его творчество в оформлении помещений аэропорта, не устраивая бумажную волокиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В уфимском лицее вспыхнул пожар: 23 ребенка эвакуированы
Пострадавшую в стрельбе у вокзала в Уфе девушку ждет дома маленький ребенок
В Уфе готовят к открытию фонтан-часы на площади им. Ленина
В Уфе ребенок разбился насмерть, выпав из окна 9-этажного дома
В Уфе при встречном ДТП пострадал 5-летний ребенок
Стало известно, из-за какой суммы житель Уфы расстрелял парня возле автовокзала
На Уфу обрушился мощный ливень с градом
В центре Уфы женщина рассыпает возле подъездов подозрительный порошок
Объявлены первые результаты ЕГЭ в Башкирии: пять ребят получили максимальные 100 баллов
Стала известна личность врача, оказавшего помощь пострадавшей при стрельбе в Уфе
В Уфе разыскивают медика, оказавшегося на месте стрельбы у автовокзала
«Перейди по ссылке»: четырех уфимцев посадили в тюрьму за SMS-мошенничество
В Башкирии пройдет фестиваль-марафон «Песни России»
Стало известно, где в Башкирии в 2019 году рожают чаще всего
Стенд – учебный, польза – практическая
Потасовка двух компаний в Уфе закончилась убийством 22-летнего парня
Ревнивая уфимка сожгла пах своего супруга
Самолет из Екатеринбурга в Уфу задержали из-за поломки
Радий Хабиров потребовал избавиться от «рухляди» на городских улицах