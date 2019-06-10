Аэропорту Уфы присвоили имя Мустая Карима

Международный аэропорт «Уфа» им. Мустая Карима – именно так отныне официально называется уфимский аэропорт. Указ о переименовании воздушной гавани подписал президент России Владимир Путин. Всего в документе – более 40 аэропортов страны, к новым названиями которых нам еще предстоит привыкнуть.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

В уфимской авиагавани указ о переименовании восприняли с воодушевлением.

- Для нас это знаковое событие. Лично у меня имя Мустая Карима ассоциируется с мирной картиной жизни, любовью к родному краю и благополучием, - заявил генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

Теперь тематическое оформление аэропорта тоже должно поменяться. Первые шаги в этом направлении уже предприняты. В телетрапах аэропорта с недавнего времени располагаются фотографии главных туристических достопримечательностей Башкирии вместе со стихами Мустая Карима, а на посадочных талонах можно увидеть портрет писателя и познакомиться с отрывками из его произведений.

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР

Акция «Великие имена России» стартовала по всей стране в прошлом году. Ее смысл заключался в том, чтобы назвать «безымянные» аэропорты в честь выдающихся уроженцев регионов. Жители республики выбирали между поэтом, писателем и драматургом Мустаем Каримом, дважды Героем Советского Союза Мусой Гареевым и национальным героем Башкирии Салаватом Юлаевым. Однако выбор дался местным жителям непросто. Многие из них считают, что голоса были «накручены» и честного отбора не получилось.

Тем не менее, официально за новое имя для уфимской авиагавани проголосовало почти 195 тысяч человек. Фактически половина из них - 49% - выступили за то, чтобы назвать воздушную гавань в честь Мустая Карима.

А вот для трех аэропортов страны вопрос с переименованием еще не закрыт, один из них - питерский аэропорт «Пулково». Во втором туре голосования местные жители выбрали писателя Федора Достоевского, но нового имени для «Пулково» в указе президента не оказалось.

МНЕНИЯ:

Ильдар Ахмадеев, «Комсомольская правда» (Москва)

- Я считаю, что лучшим решением было бы оставить название «Международный аэропорт «Уфа». С этими переименованиями всегда много споров, много неприятных моментов. Вместо единения мы снова делимся. Но против самого имени Мустая Карима я, конечно же, ничего против не имею. Его имя у меня ассоциируется с его бессмертным «Не русский я, но россиянин», а эта фраза для меня - философия мирного существования наших народов. Так что есть в этом переименовании и положительные, и отрицательные стороны. Посмотрим, приживется ли новое имя. Если да - я буду только рад.

Шамиль Валеев, публицист (Уфа)

- Я — один из первых сотен пассажиров, которые прилетели в аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима в эти выходные. Когда тебя встречает Мустай, возникает ощущение, что всё становится на свои места и ты эмоционально возвращаешься домой. Думаю, образы, вышедшие из-под его пера, вдохновят дизайнеров, архитекторов, рестораторов на творческие подвиги и в аэропорту постепенно образуется экологичное мустаевское пространство: с куском черного хлеба, который отломил от буханки Пупок, с беляшами по-мустаевски, с портретами башкирской украинской девочки Оксаны и Ямиля, с мустаевским летящим почерком, с птицами и берёзовым листком...

Ольга Кузнецова, читатель сайта KP.ru

- Я изначально была не в восторге от всей этой канители с переименованием аэропортов. Короткое и емкое «Уфа», мне кажется, всех устраивало. По сути, это переименование - трата бюджетных средств. Теперь несколько миллионов рублей пойдут на смену вывесок, оформления, документации. Если было желание увековечить имя Мустая Карима, можно было и так обыграть его творчество в оформлении помещений аэропорта, не устраивая бумажную волокиту.