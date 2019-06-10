Как в Башкирии безногого инвалида хотели оштрафовать за нескошенную траву

В конце мая в Башкирии произошел случай, который поражает своим цинизмом. Инвалида без обеих ног и с одной рукой хотели оштрафовать за нескошенную на участке траву. После того, как историю придали огласке журналисты, на защиту мужчины встала вся республика.

65-летний Виктор Ананьев живет в частном доме в селе Казанка, что в Архангельском районе Башкирии. Детей и внуков у пожилого мужчины нет и по хозяйству справляться ему приходится самому. По словам самого мужчины, его лишь изредка навещает соцработник, да и тот не появлялся уже полгода. День, когда к нему наведались представители местной администрации, он не забудет никогда.

- Пришли из Инзерского сельсовета, мы к нему относимся, увидели у меня бурьян на участке и составили протокол. Говорят, мол, нескошенная трава это же пожароопасно, - рассказал журналистам Виктор Ананьев.

Административная комиссия при сельсовете оформила документ и притаилась. Пенсионеру они заявили, что его случай рассмотрят в ближайшее время на совещании и внесут решение. В случае если чиновники посчитают траву у него на участке опасной для соседей, ему может грозить штраф до 500 рублей.

«ЭТО ЖЕ ПОЖАРООПАСНО!»

«Комсомолка» сразу же попыталась связаться с представителями местных властей, чтобы разъяснить ситуацию. Главный вопрос, который наши корреспонденты хотели задать главе сельсовета, звучал так: как вы можете объяснить грозящий инвалиду без ног и с одной рукой штраф? Но получить вразумительный ответ тогда, к сожалению не удалось.

- Я не в курсе, честно, об этой истории. Впервые об этом слышу, поэтому ничего вам сказать не могу, - заявил тогда в беседе с «Комсомолкой» замглавы сельского поселения Альберт Азаматов.

Более того, сотрудники сельской администрации до последнего утверждали, что об этой истории узнали только через СМИ.

Из-за высокой травы в огороде Виктора Ананьева разгорелся настоящий скандал

Как только история прогремела на всю республику, к делу подключились региональные власти. В тот же день ситуацию прокомментировали в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

- К Ананьеву уже выехали руководитель АНО Центр социального обслуживания населения Архангельского района «Родник добра» Розалия Рахмангулова, представитель межрайонного центра «Семья» Архангельского района и заместитель главы администрации по социальным вопросам района Фарзана Хасанова. На обслуживании в центре социального обслуживания он никогда не состоял, в случае его согласия мы обязательно закрепим за ним социального работника. В любом случае, без внимания человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, не оставим, - заявила нам в тот день пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко.

В оправдание сельских чиновников глава администрации Архангельского района Александр Комзалов заявил, что их штраф – это не самоцель. Главное, чтобы была исключена сама возможность возникновения пожара. А заросли в огороде как раз могут представлять опасность.

- Деревня же сгореть может, а вместе с ней и люди не дай бог пострадают. Что потом делать будем? Кто отвечать будет? И все из-за травы, да бурьяна на участке. После визита комиссии опекун все скосил, так что спокойнее стало. Да и никакого штрафа не будет, ограничатся лишь предупреждением, - подчеркнул чиновник.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Однако сколько бы ни пытались местные власти «отвертеться» от этой истории, следователи все же проверили инцидент и даже возбудили уголовное дело.

После доследственной проверки в отношении должностных лиц сельского совета выяснилось, что налицо имеются признаки преступления по статье превышение должностных полномочий. Силовики выявили, что был составлен протокол об административном правонарушении в отношении лица с ограниченными возможностями.

- Проверкой установлено, что 17 апреля 2019 года администрацией сельского поселения в отношении инвалида составлен протокол об административном правонарушении, выразившемся в наличии сухой сорной растительности на его земельном участке. Вопрос о привлечении его к административной ответственности будет рассматриваться в конце мая 2019 года, - прокомментировали тогда в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование теперь уже громкого уголовного дела в отношении чиновников сельской администрации. По окончании следствия дело рассмотрит суд, который и будет решать, что делать с инзерскими бюрократами.

ТРАВУ СКОСИЛИ, ШТРАФ – ОТМЕНИЛИ

Вскоре после того, как делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, на помощь к Виктору Ананьеву пришли неравнодушные жители Башкирии. Соседи скосили разросшийся бурьян, а из Уфы приехали добровольцы, которые помогли пенсионеру с другими делами по хозяйству.

Поддержать пенсионера также из башкирской столицы прибыли юристы Михаил Никифоров и Давид Хачатрян. Они оказали ему бесплатную юридическую помощь и представляли интересы на слушаниях по его делу. Как оказалось в ходе детального разбирательства, чиновники сельсовета думали, что у Виктора Ананьева есть помощник. К тому же, как заявили сотрудники сельской администрации, у него нет справки об инвалидности и вообще, у него есть социальный помощник – его двоюродный брат.

Спустя 10 дней после того, как Инзерский сельсовет прославился на всю Башкирию, стало известно, что протокол о нарушении был отменен. Теперь Виктор Ананьев может не беспокоиться – на его зов о помощи готовы откликнуться десятки неравнодушных людей.

В свою очередь, уфимские адвокаты хотят добиться того, чтобы власти закрепили за пенсионером нового, более ответственного социального работника. Чтобы ситуация не повторилась впредь.

КОМПЕТЕНТНО

Мы решили узнать, как следует вести себя в этой ситуации и что делать, если вас все-таки пытаются оштрафовать за нескошенный газон.

Роман Петров, адвокат

- Если к вам на участок заявилась комиссия и пытается составить протокол об административном нарушении, вам, в первую очередь, стоит уточнить их полномочия. Они должны представиться, предъявить документы и пояснить, на каком основании действуют. Для составления протокола об административном правонарушении также должны быть основания. Часто бывает так, что чиновники сразу достают квитанции и предлагают рассчитаться на месте. Это – незаконные действия. Сначала должен быть составлен протокол. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право ознакомиться с ним. К тому же, должностное лицо, которое составляет протокол, должно разъяснить гражданину его права. Это право закреплено в Конституции, - говорит адвокат.

По его словам, любое решение административной комиссии можно оспорить либо в вышестоящей инстанции, либо в суде. В случае с Виктором Ананьевым он мог обратиться к главе администрации района.

Более того, в каждом протоколе есть графа «возражения». Там привлекаемое к ответственности лицо может написать свои возражения на это решение. Там нужно обязательно указать свое имя и написать в чем конкретно не согласен. В дальнейшем это будет, по сути, единственным основанием для отмены постановления.

- Если человек просто расписался или отказался это делать, но протокол был составлен без его участия с понятыми, то доказать потом, что ты не согласен с решением комиссии будет практически невозможно, - подчеркнул адвокат.