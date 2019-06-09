2019-06-09T21:37:04+03:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу около вокзала в центре Уфы

Он убил своего знакомого и ранил девушку [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вечером 9 июня возле Южного автовокзала в Уфе прозвучали выстрелы. Молодой человек несколько раз выпалил из охотничьего ружья в людей, находившихся в белой «Ладе Приора». 25-летний водитель авто скончался на месте, а его 24-летняя пассажирка получила ранение в живот. Девушке оказали первую помощь прохожие, после чего скорая увезла ее в одну из городских больниц. Пострадавшую уже прооперировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Место преступления сразу огородили, вокруг собралась толпа прожих

Место преступления сразу огородили, вокруг собралась толпа прожих

Мотив преступления – деньги

Подозреваемый в стрельбе попытался скрыться, но был пойман сотрудниками полиции. Убийцей оказался 25-летний житель Уфимского района. Изначально очевидцы предположили, что стрельба началась из-за конфликта на дороге, но в Следственном комитете эту версию опровергли.

Молодой человек, как выяснилось, расстрелял своего ровесника из-за денег. Он был должен убитому и, вероятно, не хотел возвращать долг. Теперь на мужчину заведено уголовное дело за «Убийство» и «Покушение на убийство».

Стрелок пытался скрыться, но был задержан

Стрелок пытался скрыться, но был задержан

- Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР по Башкирии.

Первые минуты после стрельбы у автовокзала в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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