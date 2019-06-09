Мужчина открыл стрельбу около вокзала в центре Уфы

Вечером 9 июня возле Южного автовокзала в Уфе прозвучали выстрелы. Молодой человек несколько раз выпалил из охотничьего ружья в людей, находившихся в белой «Ладе Приора». 25-летний водитель авто скончался на месте, а его 24-летняя пассажирка получила ранение в живот. Девушке оказали первую помощь прохожие, после чего скорая увезла ее в одну из городских больниц. Пострадавшую уже прооперировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Место преступления сразу огородили, вокруг собралась толпа прожих

Мотив преступления – деньги

Подозреваемый в стрельбе попытался скрыться, но был пойман сотрудниками полиции. Убийцей оказался 25-летний житель Уфимского района. Изначально очевидцы предположили, что стрельба началась из-за конфликта на дороге, но в Следственном комитете эту версию опровергли.

Молодой человек, как выяснилось, расстрелял своего ровесника из-за денег. Он был должен убитому и, вероятно, не хотел возвращать долг. Теперь на мужчину заведено уголовное дело за «Убийство» и «Покушение на убийство».

Стрелок пытался скрыться, но был задержан

- Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СКР по Башкирии.