Многодетная семья из Башкирии получила орден «Родительская слава»

В канун Международного дня защиты детей скромная чета Сайрановых из Уфы стала известна на всю страну. 30 мая в Большом Кремлёвском дворце супруги получили ордена «Родительская слава». Президент страны Владимир Путин наградил их за воспитание семерых детей.

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ

Семья Алексея и Ларисы Сайрановых живет дружно в столице Башкирии уже 23 года. У супругов семеро детей: два мальчика и пять девочек. Старшей дочери Марии 22 года, она учится в медуниверситете, 19-летний Владимир – студент УГАТУ. Виктор, Екатерина и Анастасия учатся в школе, а самые юные – Наталья и Татьяна – пока еще ходят в детский садик.

Ребята успевают не только учиться, но и заниматься в различных секциях и кружках, причем весьма успешно. Владимир входит в состав сборной республики по фехтованию, а Екатерина – по бадминтону, Виктор увлекается спортивной борьбой и самбо. Анастасия занимается танцами параллельно в двух коллективах. В копилке ребят - медали и дипломы различных конкурсов и соревнований.

В ДУШЕ ПТИЧКИ ПОЮТ - ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ СЕМЬИ

На церемонии награждения семей присутствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он лично поздравил чету Сайрановых и поделился впечатлениями от общения с ними на своей странице в Instagram.

- Замечательная семья Сайрановых, 7 волшебных детей, светлых, умных, трудолюбивых и успешных! Родителям Алексею и Ларисе Президент страны вручил ордена «Родительская слава»! Поздравляю! А в душе птички поют - что есть такие семьи у нас, где все счастливы! – написал глава региона.

ТРЕТЬЯ СЕМЬЯ С ТАКОЙ НАГРАДОЙ

До Сайрановых две семьи из Башкирии уже удостаивались ордена «Родительская слава». В 2013 году это были Радик и Зиля Ишмуратовы из Салавата, воспитывающие на тот момент десятерых детей. Год спустя награду получили Винер и Альбина Хайдаршины из Балтачевского района. Их семья тогда ожидала появления десятого ребенка.

КСТАТИ:

Орден «Родительская слава» учрежден в 2008-м, а вручается с 2009 года. Награда является современным вариантом советского ордена «Материнская слава». Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Получить орден могут семьи, в которых седьмому ребенку исполнилось три года. Орден вручается и отцу, и матери. К нему прилагается также финансовое поощрение - 100 тысяч рублей.

Предполагается, что кандидаты на эту награду и их дети ведут здоровый образ жизни, родители заботятся об образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, обеспечивают их гармоничное развитие.