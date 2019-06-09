Купальный сезон 2019 открыт: где жителям Уфы охладиться от зноя

1 июня в Башкирии открылся купальный сезон. Пока погода в регионе не слишком располагает к отдыху на воде: что ни день, то дождь или град в прогнозах. Но так будет только в первой половине июня, а дальше – жара. В прогнозах синоптиков даже проскочила цифра +37, такой зной наверняка вызовет ажиотаж на всех пляжах Уфы.

7 ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ОТДЫХА

Каждый год глава городской администрации утверждает официальные зоны отдыха на воде. Этим летом в Уфе таких будет семь.

Все эти пляжи накануне старта купального сезона осмотрела комиссия. Кое-где не было шезлонгов и «лягушатников», где-то отсутствовали буйки. Эти нарушения арендаторы должны были устранить до 1 июня. Надеемся, что они успели это сделать и сейчас все 7 пляжей открыты для посетителей.

НУЖНО ПОМНИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Купальный сезон в республике едва начался, а уже есть первые жертвы. В День защиты детей в Бурзянском районе утонул ребенок. Мальчишки четырех, шести и семи лет пошли одни купаться на речку. Старший мальчик домой, увы, не вернулся: заплыл слишком далеко, не рассчитал силы.

Печальная статистика за прошлый купальный сезон такова: 63 человека, в том числе четыре ребенка утонули в водоемах республики. В сводках регионального МЧС по несчастным случаям на воде сплошь одни и те же формулировки: «купался в необорудованном месте», «зашел в воду в состоянии алкогольного опьянения», «пытался переплыть реку». Они напоминают о том, что большинства смертей можно было бы избежать, соблюдай люди элементарные меры безопасности.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ СПАСУТ ЖИЗНЬ

- не оставляйте малолетних детей одних у воды;

- не купайтесь в незнакомых местах и пытайтесь там нырять;

- не заплывайте далеко от берега;

- не плавайте там, где курсируют речные суда, проплывают моторные лодки и водные мотоциклы;

- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.