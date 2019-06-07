В Башкирии появились первые кандидаты на пост главы республики

В Башкирии началась регистрация кандидатов на пост главы республики. «Первой ласточкой» стал известный в республике блогер Владимир Кобзев. 6 июня он лично подал документы в региональный Центризбирком. Это означает, что избирательная кампания-2019 официально началась.

«Комсомолка» решила составить список всех общественных и политических деятелей, которые так или иначе заявляли о своем желании баллотироваться в главы Башкирии. Стоит отметить, что согласно законодательству, самовыдвиженцы больше не могут участвовать в предвыборной гонке такого уровня. Для регистрации кандидатом необходимо, чтобы гражданина выдвинула политическая партия.

КАНДИДАТ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ

Так, например, первый кандидат на высший пост в республике, Владимир Кобзев, был выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Он уже представил все необходимые документы в ЦИК Башкирии. Теперь ему предстоит заручиться поддержкой депутатов районных советов и представить комиссии не менее 454 нотариально заверенных подписей народных избранников. Это так называемый «муниципальный фильтр», который обязаны пройти все будущие кандидаты, чьи партии не являются парламентскими.

Как и положено блогеру, Владимир Кобзев, известный под псевдонимом «Кабзон», прокомментировал подачу документов в ЦИК в социальных сетях.

Владимир Кобзев (в центре) стал первым кандидатом на пост главы Башкирии

- Меня спрашивают: «Кабзон, а как ты умудрился так быстро собрать документы о выдвижении кандидата на должность Главы РБ и первым отдать их в ЦИК?» А я говорю: мне ж ничего заполнять не надо. Везде прочерки. Никаких миллионов и счетов за границей нет. Цитирую: «настоящим подтверждаю, что нет недвижимости на сумму дохода за более трёх лет чего-то там... Дата подпись», - пишет новоявленный политик.

Краткая справка:

По данным ЦИК республики, Владимир Кобзев родился в 1969 году в Уфе. Образование среднее профессиональное, работает директором ООО «БАШФОТО.РУ»

ПАРТИЯ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ

Удивительная история с выдвижением на пост главы Башкирии на предстоящих выборах развернулась у коммунистов. Формально считается, что от КПРФ участвовать в гонке будет председатель рескома Юнир Кутлугужин. Но о своем желании выдвинуть кандидатуру от этой партии заявила общественный деятель и правозащитница Рамиля Саитова. Несмотря на то, что ее кандидатуру поддержали члены районного отделения партии в Баймаке, республиканский комитет отказался ее регистрировать.

Рамиля Саитова будет оспаривать отказ КПРФ от регистрации в качестве кандидата на пост главы

- При всем моем уважении к политическим партиям и программам, не имеет значения, какая именно партия меня выдвинет кандидатом. Поскольку я правозащитница, то для меня важно, чтобы после моих действий за мной оставалось чистое правовое поле. Чтобы люди пошли за мной и их права не нарушались. Поэтому я вошла во вторую по величине партию – КПРФ. На данный момент я считаю, что партия противодействует моему выдвижению. Я подала иск в Мещанский суд Москвы, чтобы оспорить этот отказ, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Рамиля Саитова.

На данный момент пока неизвестно кто конкретно представит КПРФ на выборах главы Башкирии. По всей видимости, решение будет принято 12 июня на партийной конференции.

Краткая справка:

Рамиля Саитова окончила уфимскую школу №99 в 1983 году. Образование высшее, окончила Российский экономический университет имени Плеханова. С 2010 года ведет активную правозащитную деятельность. Является членом президиума Конгресса башкирского народа, секретарем Совета аксакалов башкир и сопредседателем Ассоциации коренных народов России. Она известна, прежде всего, активной борьбой со строительством завода «Кроношпан» и защитой жителей Башкирии в судах. В том числе, тех, кто стал участником межнационального конфликта или, по ее мнению, попал под некий прессинг со стороны органов власти.

Ляйсан Николаева участвовала в праймериз «Единой России»

ПРАЙМЕРИЗ

Правящая партия рассматривала в качестве кандидатов на пост главы аж четверых человек. В праймериз «Единой России» участвовали депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров, руководитель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева, экс-мэр Кумертау, а ныне вице-премьер правительства республики Борис Беляев. Замыкал квартет врио главы региона Радий Хабиров. Он то и пойдет на выборы в сентябре этого года.

Константин Толкачев (слева) и Рустем Ахмадинуров (справа) на заседании президиума политсовета «Единой России» решали, в том числе, кто станет кандидатом от

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ КАНДИДАТЫ

Пожалуй, самыми необычными «кандидатами в кандидаты в главы», если так можно сказать, стали две эксцентричные женщины. Обе заявили о желании выдвинуться от «Партии Роста». Несмотря на относительно общую политическую платформу, трудно представить таких разных людей как Сания Тимасова и Евгения Куцуева.

СИЛЬНАЯ И СМЕЛАЯ

Одна из первых женщин, заявивших, что желает стать главой Башкирии, стала Сания Тимасова. Модель Plus Size, директор модельного агентства, бьюти-блогер и мать двоих детей объявила о своем решении баллотироваться на пост еще в конце мая. Тогда ее заявление вызвало активное обсуждение в социальных сетях. А все из-за провокационного лозунга.

- Я та, которая знает, как живётся простым смертным. Та, которая вскормила грудью двоих детей. Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом. У меня сильная и мощная команда я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та, которую ВЫ ждали, - написала модель на своей странице.

Ранее Сания Тимасова объявила о старте кастинга на необычное Instagram-шоу «Замуж за Тимасову». В этом шоу она предложила мужчинам соревноваться за право стать ее мужем. На такой шаг женщина решилась после тяжелого разрыва с супругом.

Она известна, прежде всего, как бизнес-вумен, модель и организатор конкурсов красоты. Некоторые пользователи социальных сетей посчитали, что, якобы, кандидатом на столь ответственный пост не может быть человек, снимающийся в нижнем белье. Женщина не растерялась и тут же ответила своим недоброжелателям. В привычной для себя манере.

Сания Тимасова пообещала поднять республику как подняла свою грудь после родов

- Я прививаю детям, подросткам, юношам и девушкам чувство красоты, стиля и эстетики. Как бывшая модель, я до сих пор выхожу на подиум, снимаюсь для брендов одежды и даже белья. А что в этом зазорного? Я зарабатываю, чтобы мои дети были одетые, обутые и сытые, - подчеркнула Тимасова.

БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ

О своем намерении участвовать в выборах главы Башкирии заявила и блогер Евгения Куцуева. Она известна пользователям социальных сетей, прежде всего, как руководитель Всероссийской школы блогеров. На данный момент она ведет бизнес и работает редактором журнала «Регионы России».

Политическая карьера Куцуевой началась в эпоху Рустэма Хамитова. Три с половиной года она проработала в его администрации, где отвечала, если упростить, за «общение с народом». Крутой поворот она совершила весной 2016 года – тогда блогер вступила в «Партию Роста» и участвовала в выборах депутатов Госдумы.

О своем желании побороться за пост главы Башкирии Евгения Куцуева объявила 31 мая. Тогда об этом написали все ведущие СМИ республики. Правда, комментариев под этими новостями в духе «кто это вообще такая» тоже хватало.

В ближайшее время ей предстоит заручиться поддержкой однопартийцев и пройти муниципальный фильтр.

Евгения Куцуева ранее участвовала в выборах в Госдуму

- Я осознаю, что это крайне нелегкая задача, крайне, но я также чувствую, что не могу промолчать, когда молчат и опустили руки другие, не могу не делать, когда знаю, судьбы стольких людей можно изменить к лучшему, даже через такой шаг, как выдвижение на выборы на пост Главы Башкортостана, - написала блогер на своей странице в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей уже назвали нынешнюю предвыборную кампанию самой интересной за последние годы. В сухом остатке мы имеем в качестве кандидатов врио главы республики, троих блогеров, среди которых как минимум уже один близок к регистрации и не определившихся пока коммунистов и сторонников ЛДПР. Последние пока вовсе не сообщают о своем участии в выборах.