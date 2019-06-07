2019-06-07T14:58:30+03:00
Общество

Как быстро и недорого обустроить огород и дачу

«Комсомолка» подскажет, где найти строительные материалы в Уфе, где купить саженцы или заказать уборку коттеджа.
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Начинается лето и каждые выходные горожане стремятся выехать на природу. Дачи, садовые участки и загородные дома манят своим свежим воздухом, зеленью, цветами, щебетанием птиц и атмосферой расслабленности и покоя. Как сделать так, чтобы отдыхать в своем загородном доме было удобно и красиво? Заборы, парковки, террасы, беседки – все эти полезные и необходимые на даче вещи требуют присмотра или ремонта, а у кого-то их и вовсе нет, а значит, есть планы на их постройку. Ландшафтный дизайн, начиная от засевания газона и заканчивая возведением водоема с рыбой и посадкой деревьев, тоже требует времени и вложения труда и средств. Перед домовладельцами встает множество вопросов. Какой газон лучше - посевной или рулонный? Что такое деревья-крупномеры? Как сделать дренаж участка? https://www.kp.ru/best/ufa/dachniy_sezon/

Чтобы помочь всем тем, кто обустраивает свой загородный дом и участок, «Комсомольская правда» запустила спецпроект Fusion, посвященный дачному сезону, здесь вы получите полезную информацию и интересные спецпредложения от партнёров для читателей «Комсомолки» подробности по ссылке https://www.kp.ru/best/ufa/dachniy_sezon/#rec107623683 Не забудьте указать кодовое слово «Комсомолка»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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