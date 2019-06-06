Певица Нюша поможет башкирским сиротам обрести семью

На днях певица Нюша, полгода назад ставшая мамой, побывала в башкирской столице, где выступила на открытии самого большого тематического парка Уфы – «DinoLand». 28-летняя певица не долго находилась в декретном отпуске, признавшись, что не может даже на время полностью отказаться от сцены. Хотя, полноценных туров артистка пока не планирует, но от разовых выступлений не отказывается.

В башкирскую столицу Нюша отправилась в День защиты детей, который отметила, выложив на своей страничке в Инстаграме трогательный черно-белый снимок своей шестимесячной дочки, на котором видны только ручки и ножки малышки.

- Мое сегодняшнее утро началось очень рано. Я поцеловала малышку и помчалась в аэропорт..., - подписала под снимком певица.

Правда, до башкирской столицы Нюша добралась только к вечеру - самолет, которым прибыла артистка, приземлился в уфимском аэропорту только в 18.20 по местному времени и в парке звездная гостья появилась только в 19.00.

- Здесь остались только самые стойкие зрители, - отметила артистка, появившись на сцене. Действительно, поскольку во котором часу Нюша появится в парке заранее не анонсировалось, к моменту появления певицы там остались только ее самые преданные фанаты, весь день дежурившие на площадке.

- Добрый день, Уфа! Привет, ребята! Здравствуйте, родители! Мои дорогие, самые юные посетители, я хочу всех поздравить с праздником, Днем защиты детей, и хочу всем, абсолютно всем детям пожелать всего лучшего, что есть в нашей жизни. Также хочу поздравить и родителей - это и их праздник тоже.

Сама певица, в отличии от многих своих коллег не спешит хвастаться дочуркой - даже имени ее не называет и вообще предпочитает держать подробности своей жизни вне сцены в секрете. Представителей СМИ, освещавших визит артистки, сразу попросили не задавать вопросов на «личные темы». Впрочем, о счастье, которое ей дарит дочка, звездная мама откровенно рассказала сама.

- Каждый день с ней - это невероятное путешествие и абсолютное счастье. Обожаю наблюдать, как она становится все уверенее и любопытнее. Я стараюсь проводить с ней все свободное время... - написала Нюша в Инстаграме.

Кстати, в Уфу артистка прилетела не одна: ее сопровождал супруг - 38-летний Игорь Сивов, заместитель председателя Международной ассоциации студенческого спорта (FISU).

Нюша, как и было обещано, прочитала малышам сказку про динозаврика и спела - правда, всего пару песен – «Выбирать чудо» и «Я твой ангел».

Члены уфимского фан-клуба певицы встретились с артисткой в тематическом парке «DinoLand»

Членам местного фан-клуба артистки повезло больше остальных зрителей - они смогли немного пообщаться со своей любимицей и сделать совместный снимок прямо на сцене. Журналистам певица рассказала о ближайших планах - скоро она примет участие в международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку, а осенью отправится в юбилейное турне по стране, посвященное 10-летию ее творческой деятельности и запишет новый альбом. Кстати, возвратилась в шоу-бизнес Нюша очень эффектно - запустила уникальный онлайн-проект, в рамках которого предложила поклонникам поэкспериментировать с ее образом - от прически до нарядов. Певица призналась, что ей было очень интересно узнать, какой ее хотят видеть фанаты.

- Я готова «пожить» в некоторых из предложенных образов - могу даже побыть блондинкой немного, - заявила певица, но кардинально меняться она не готова. - Я еще в школе хотела осветлить волосы, но моя мама объяснила, что из-за этих экспериментов я могу лишиться волос. Сейчас, к счастью, можно решить вопрос, ничем не жертвуя - просто использовать для съемок парик.

Кроме творчества Нюша, как выяснилось, займется и благотворительностью - певица поддержала проект «Радость нашего дома» телеканала «Вся Уфа», который помогает сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей обрести новую семью.

- Я желаю, чтобы все дети на планете были счастливы и любимы, - заявила Нюша.

Одним из инициаторов проекта стала супруга врио главы Башкирии Радия Хабирова - Каринэ Хабирова, а первым из российских знаменитостей проект поддержал известный детский доктор Леонид Рошаль.