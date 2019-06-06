«Сердце Евразии – 2019» в Уфе: кто выступит, когда пройдет

«Комсомольская Правда - Уфа» расскажет, когда и где в Уфе пройдет фестиваль «Сердце Евразии - 2019». Мы подготовили полное расписание выступление артистов фестиваля в этом году.

До начала самого ожидаемого музыкального события нынешнего лета – Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» – остаются считанные дни. Масштабный музыкальный марафон стартует 12 июня, в День России и День города с праздника национального костюма. По традиции участники марафона продемонстрируют костюмы разных народов, проживающих в Башкортостане: башкирские, русские,татарские, чувашские, польские, украинские и другие.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ - 2019» В УФЕ

Старт традиционного шествия начнется в половине шестого на площади перед Башкирским государственным академическим театром им. Мажита Гафури (ул. Заки Валиди, 36).

Праздник национального костюма завершится хороводом дружбы, после которого многочисленная публика изобразит семь лепестков курая, символизируя тем самым начало следующего проекта – всероссийского фестиваля-марафона Надежды Бабкиной «Песни России», который стартует в 19.00 в Уфимском амфитеатре (нижняя площадка за «Конгресс-холлом», ул. Заки Валиди, 2).

В рамках музыкального марафона «Сердце Евразии 2019» в Уфе выступят артисты Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня», Государственного ансамбля казачьей песни «Криница», Губернаторского театра танца филармонии Кузбасса «Сибирский калейдоскоп» и многие другие. Республику Башкортостан представят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» и этно-шоу проект «Zainetdin». Праздничная программа «День России» начнется в 21.00 с выступления питерской этно-группы «Ingervala» и участников всемирной фольклориады в Мексике группы «Аргымак». Хедлайнером вечера станет одна из самых востребованных российских рок-групп - «Би-2».

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

13 июня любителей академической музыки ждет встреча с Национальным и Молодежным симфоническими оркестрами Республики Башкортостан в полюбившейся «Симфонической ночи». Солисты вечера: народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра и советник врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова - Аскар Абдразаков, а также солистки московского театра «Новая опера» Ольга и Елена Терентьевы, гости из Токио - японка Сэйити Фурукава и россиянка Наталья Юрканова. Также в этот день состоится премьера бала «Сердце Евразии» - вальсы, польки и полонезы и бравурные марши.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

14 июня эстафету фестиваля подхватит праздничный концерт, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!». Согласно расписанию фестиваля «Сердце Евразии – 2019» на сцену в Уфе выйдут мастера искусств и ведущие коллективы Башкирии, а также уроженцы республики, получившие российскую и мировую известность. Среди них популярная поп-певица Алсу, мега-популярный Радик Юльякшин, группа «Пицца» во главе с Сергеем Приказчиковым, финалистка телевизионного конкурса «Голос» Рушана Валиева, группа «Zaman» (Москва), «Бурелар» и RenaRNT. Кроме того,уфимцы и гости столицы увидят совместные выступления Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан под руководством ЛинараДавлетбаева с Робертом Юлдашевым и его ансамблем «Курайсы».

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

15 июня фестиваль «Сердце Евразии» завершится грандиозным гала-концертом, который начнется в 19.00. Перед гостями фестиваля выступит один из лучших военных музыкальных коллективов страны – образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. В этом вечер на сцене также выступят наши земляки - знаменитый оперный бас Аскар Абдразаков и молодая исполнительница Малика Разакова, а также российские артисты: Олег Кухта, Владимир Маркин, Ольга Гетман, Шарип Умханов. Республику представят группы «Аргымак», «Узорица» и «Премьер». Хэдлайнером заключительного дня станет знаменитый «TheNoSmokingOrchestra» во главе с легендарным Эмиром Кустурицей.

Все четыре фестивальных дня будут завершаться фейерверками.