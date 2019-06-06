«Хочу подчеркнуть, это полная ложь!»: Елена Малышева прокомментировала обвинения жительницы Башкирии

Не думала 29-летняя жительница Стерлитамака Гульназ Зайнуллина, что ее участие в передаче «Жить здорово» на Первом канале обернется грандиозным скандалом. Напомним, что молодая женщина страдает от лимфостаза (в народе «слоновости»): из-за застоя лимфы ее левая нога сильно отекла, и теперь Гульназ не может подобрать себе одежду и обувь по размеру, с трудом передвигается и страдает от болей. Чтобы хоть как-то облегчить дискомфорт и жить нормальной жизнью Гульназ приходится периодически делать дорогостоящие процедуры по откачке лимфы и носить специальный компрессионный трикотаж, который тоже стоит немалых денег.

В надежде на помощь Гульназ Зайнуллина приехала на передачу «Жить здорово» на Первом канале, где лично познакомилась с ведущей шоу Еленой Малышевой и ведущим специалистом по слоновости. Вот только поездкой женщина осталась разочарована: в социальных сетях Гульназ рассказала, что перед съемками ей обещали оплатить лечение и трикотаж, а на деле ничего этого не было.

Из-за лимфостаза жизнь Гульназ Зайнуллиной превратилась в сущий ад

- Когда созванивались, обещали оплатить лечение и трикотаж. Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе. Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. На мой вопрос «для чего тогда я приехала?» ответили - «в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же «шоу», - рассказала Гульназ в социальных сетях.

«ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЭТО – ПОЛНАЯ ЛОЖЬ!»

Комментаторы сыпали гневными комментариями в адрес программы и самой Елены Малышевой, поэтому знаменитая ведущая сочла своим долгом лично высказаться и прояснить неприятную ситуацию с пациенткой.

Сама Елена Малышева осталась разочарована высказываниями пациенткиФото: Александр ГЛУЗ

- В интернете появилась информация от пациентки Гульназ Зайнуллиной о том, что она якобы приехала на шоу «Жить здорово», и мы ее обманули. Также ее обманул врач, профессор Малинин, пообещав бесплатное лечение, а потом потребовав с нее деньги. Хочу подчеркнуть, что это полная ложь! Мы связались уже с этой пациенткой, она признала, что солгала и сказала нам, что попросит отозвать эту информацию. Напомню, солгав про нас, она просила всех помочь ей деньгами. Хочу сказать специально профессор Малинин переписывался с ней по своему личному телефону, поставил диагноз, определил лечение, пригласил ее на операцию - все бесплатно. Но она решила вместо этого оболгать всех и попросить денег у окружающих. Я надеюсь, что ей сейчас стыдно, и хочу подчеркнуть, что профессор Малинин, который является лучшим специалистом по слоновости (лимфостазу, лимфедеме) в нашей стране, по-прежнему работает в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, и по-прежнему в этом Центре людей лечат бесплатно по полису ОМС. И мы по-прежнему помогаем всем.

Специально для тех, кто столкнулся с проблемой слоновости (лимфостаза) хотим напомнить телефон профессора Малинина для записи на консультацию 8(499)236-75-60. Ваша Елена Малышева.

Сама Гульназ Зайнуллина, очевидно, до сих пор продолжает себя правой и удалять гневные посты из своей группы поддержки не собирается. «Выражаю благодарность Вам за бесплатную консультацию высококвалифицированного специалиста», - кратко и сухо поблагодарила женщина Первый канал и руководство программы «Жить здорово».