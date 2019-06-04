«Проснулись от стука в окно»: в Башкирии многодетная семья чудом спаслась из страшного пожара

Страшный пожар едва не унес жизни многодетной семьи из деревни Бахтыбаево в Бирском районе республики. В ночь на 27 мая, когда все домочадцы улеглись спать, загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на дом, и лишь чудом супруги Михайдаровы проснулись и успели вывести на улицу своих детей. Сейчас погорельцы вынуждены скитаться по родственникам, ведь от семейного гнезда остались лишь обугленные развалины.

НОЧЬЮ РАЗБУДИЛИ СОСЕДИ

Супруги Эдита и Владислав Михайдаровы всегда считали, что самое главное счастье в жизни – дети. В добротном бревенчатом доме, который Владислав построил собственными руками, жили сами супруги, их дочери 15-ти и 16-ти лет, долгожданный трехмесячный сынишка и престарелая мать главы семейства.

- В тот вечер мы затопили баню, все искупались, а потом преспокойно улеглись спать, - со слезами вспоминает 35-летняя Эдита. – Уснули крепко, а посреди ночи проснулись от стука в окно. Чувствуем – гарью пахнет, в окно глянули, а там соседи кричат, руками машут. Тут уже увидели, что баня полыхает, поняли, надо срочно спасаться.

Сначала загорелась баня, а потом огонь перекинулся на дом

Наспех завернув детей в одеяло, Михайдаровы выбежали на улицу. Пламя уже перекинулось на дом, так что зайти обратно за документами уже не получалось. Прибывшие пожарные потушили огонь, но от одноэтажного бревенчатого дома, а также бани, сарая и гаража практически ничего не осталось, постройки не подлежит восстановлению.

- На место направлены силы и средства Бирского пожарно-спасательного гарнизона в количестве трех единиц техники и семи человек личного состава, сотрудники полиции и медики – сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение бани, гаража, сарая и жилого дома. Вскоре пожар был локализован, а потом полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи бани.

- Все-таки пожарные ехали очень долго, - вздыхает племянница Михайдаровых Мальвина Асмаева. – Даже пожарная бочка с водой есть только в соседней деревне, у главы сельсовета стоит. Сам глава так ни разу и не навестил погорельцев, он якобы в больнице лежит, ему до нас пока нет никакого дела. Так что помощи нам пока ждать не от кого.

Сейчас Михайдаровы живут у сестры Владислава в доме на соседней улице. Вот только с маленьким ребенком, двумя девочками-подростками и пожилой бабушкой долго стеснять родственников супругам неудобно

- За бабушку Надю особо сердце болит, - вздыхает Мальвина. – Столько уж ей пережить пришлось. Одна вырастила шестерых детей, в 2004 году у старшего сына новый двухэтажный дом сгорел, в 2015 году зять умер, через два года дочь скончалась, и тут опять такое… В тот вечер бабушка у сестры в соседней деревне гостила, так что не видела этого кошмара.

Восстановлению дом не подлежит, придется начинать стройку с нуля

Сейчас супруги Михайдаровы собираются строить дом заново, ведь нужно успеть закончить стройку до холодов. Одежду и другую необходимую утварь погорельцам собрали неравнодушные сельчане. Сейчас семья очень нуждается в любой материальной поддержке, чтобы закупить стройматериалы.

Если вы хотите помочь многодетной семье, оставшейся без крова, можете обратиться по номеру 8(937)310-54-80 (номер привязан к банковской карте на имя Асмаевой Мальвины Владиславовны, племянницы Михайдаровых, чьи документы и карты сгорели в пожаре)