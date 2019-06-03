Радий Хабиров открыл пору сабантуев в Башкирии

1 июня врио руководителя Башкирии Радий Хабиров открыл поездкой в Бурзянский район сезон сабантуев

Выбрал столь далекий столицы край республики не зря. Дело в том, что природу этого района «защищают» горы и леса. По сути, Бурзянский район можно назвать эдаким нетронутым и диким краем, который славится своей чистой природой и бортевым медом.

- Бурзянская земля – одно из самых красивых мест нашего края. Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, – обратился к гостямХабиров. – Район встречает сабантуй с хорошими результатами. Спасибо вам за добросовестный труд! Желаю вам счастья и здоровья! С праздником!

По традиции,сельчане с размахом отмечали праздник окончания посевных работ. Хабирову показали выступления борцов, наездников, лучников и танцоров. Закончилась официальная часть праздника награждением самых ловких и сильных сельчан. Награды им вручал лично глава республики.

РАЗБИТАЯ ДОРОГА И НЕТ ОТОПЛЕНИЯ В ШКОЛЕ

Но одними байрамами поездка Хабирова в Бурзянский район не ограничилась. Кортеж главы республики заглянул в несколько местных населенных пунктов, где «башлыгы» поговорил с сельчанами и властями.

В деревне Абдулмамбетова муниципальные чиновники показали Хабирову открытый в прошлом году фельдшерско-акушерский пункт. Назвать его полноценной больницей нельзя, но первую помощь его работники оказать смогут. Сейчас двое медиков обслуживают два населенных пункта на 700 человек. На строительства пункта первой помощи власти республики потратили около трех миллионов рублей.

Также в АбдулмамбетовоХабиров посетил местный Дом культуры и школу. Учителя и родители учеников попросили главу республики решить вопрос с газификацией здания. В 2019 году учебное заведение на 12 кабинетов до сих пор отапливается дровами. Помимо этого на территории школы отсутствует полноценный спортивный комплекс. Помимо этого местные жители пожаловались на плохое состояние подъездной к деревне дороги.

КСТАТИ

Депутаты Башкирии таки приняли поправки в закон, регламентирующий реализацию алкоголя. Теперь на сабантуях жители республики смогут пить лишь кумыс и прочие безалкогольные напитки. В конце мая народные избранники поддержали инициативу Радия Хабирова о запрете продажи спиртного во время сабантуев.