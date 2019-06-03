2019-06-03T08:57:18+03:00
Здоровье

Что ждет медицину Башкирии в ближайшие 6 лет

Как власти региона намерены распорядиться миллиардами, полученными из федеральной казны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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18 детских поликлиник в Башкирии капитально отремонтируют, а еще откроют две новые - в Дюртюлях и Туймазах18 детских поликлиник в Башкирии капитально отремонтируют, а еще откроют две новые - в Дюртюлях и ТуймазахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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175 миллиардов рублей – такую солидную сумму выделит Башкирии федеральный центр. Эти деньги переназначаются для реализации национальных проектов в нескольких направлениях, в том числе здравоохранении.

ЧТО-ТО ПОСТРОИТЬ, ЧТО-ТО ПОДЛАТАТЬ

Медицина Башкирии претендует на 16,4 млрд рублей из всех выделяемых государством средств. Большая часть из них – 7 млрд рублей «с хвостиком» - пойдет на борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями – основными причинами смерти россиян.

За счет этих средств достроят и откроют новый хирургический корпус уфимского онкодиспансера, где ежедневно будут проводить десятки сложнейших операций. В столице Башкирии, а также в Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Нефтекамске и Кумертау заработают центры амбулаторной помощи людям, страдающим онкологией. Открыть их планируют и в районах – Белорецком, Бирском и Дуванском. Это избавит жителей республики от необходимости ехать за сотни километров в Уфу за помощью.

Капитальный ремонт, наконец, дойдет до 18 детских поликлиник, а еще две – совсем новые – начнут принимать юных пациентов из Дюртюлей и Туймазов.

625 миллионов рублей пойдут на ремонт и создание 22 ФАПов и на закупку 27 мобильных медкомплексов.

СНЯТЬ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Новые поликлиники и ФАПы – вопрос времени, однако в них должен кто-то работать. Проблема с нехваткой медицинских работников в Башкирии остается актуальной. 216 миллионов власти намерены потратить сугубо на ее решение.

В Минздраве региона отмечают, что положительная динамика уже наметилась. Если в конце 2018 года медучреждениям не хватало 1150 врачей и более 900 медсестер, то за три месяца этого года в больницы пришли работать дополнительно 185 врачей и 216 специалистов среднего медперсонала.

А вот на «скорой» ситуация продолжает оставаться сложной. Количество врачей и фельдшеров, выезжающих на вызовы, не просто не увеличивается - оно сокращается. Как власти решат эту проблему, покажут ближайшие 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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