«Уфа» со скрипом, но все-таки осталась в премьер-лиге

После домашних и уверенных 2:0 в первом стыковом матче за право остаться в премьер-лиге, «Уфа» должна была просто приехать в Томск и сделать свое дело. Казалось, с этим никаких проблем быть не должно. В минувший четверг на поле стадиона «Нефтяник» чувствовалась серьезная разница в классе – «Томь» практически ничего не могла противопоставить действиям башкирских футболистов. Но в ответной игре что-то сразу же пошло не так.

ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ

Вадим Евсеев решил выпустить достаточно сдержанный состав: ни Бизяка, ни Кротова, ни Вомбергара. Во главе стоял результат и требовалось максимально надежно сыграть у собственных ворот. Поэтому четкая схема с пятью защитниками, плюс еще два полузащитника оборонительного плана, которые в теории должны потушить любой возникший пожар - все достаточно логично.

«Томь» не обладает какой-либо суператакой. Их основные нападающие это Гасилин, который со времен дубля «Зенита» никак не может наладить прицел, да Исламнур Абдулавов, подававший некогда надежды в «Анжи», а потом оказавшийся ненужным самой «Уфе» - оба парни, мягко говоря, не забивные.

Но это обстоятельство не помешало башкирским футболистам на ровном месте придумать себе проблемы. Что вот нельзя ни в коем случае делать в ответном матче, когда первый выигран? Правильно – не пропускать быстрый гол, иначе проблем потом не оберешься.

«Уфа» в нынешнем сезоне совершенно не ищет легких путей. Вот и на этот раз простейший штрафной совершенно смутил всех защитников. Они почему-то толпой встали у ближней штанги, создали сутолоку, а Гасилина оставили вовсе без опеки. Да потом еще и верховую борьбу проиграли Абдулавову, который головой скинул мяч точно на ногу партнеру по атаке. Расстреливай – не хочу.

Фото Дмитрия Шубы, ФК "Томь"

В глазах Беленова в этот момент читался какой-то ужас. Он понять не мог, как его защитники допустили подобное. Счет 1:0 в одну секунду превратил стабильное положение «Уфы» к близкому к критическому. Весь томский стадион «Труд» погнал своих любимцев вперед. А болеть там все-таки умеют, еще не забыли свои лучшие времена в премьер-лиге.

Пропущенный мяч должен был как-то разозлить и растормошить ребят Вадима Евсеева, но и этого не произошло – они как-то наоборот даже потерялись. Мяч совершенно не держался, только стоило перейти середину поля, как непременно следовала срезка. Слай активно пытался создавать напряжение впереди, а помощи никакой не получал. Вообще какая-то осмысленная игра впереди полностью отсутствовала. Нейтральный зритель вряд ли бы понял, что между собой встречаются команды из разных по классу лиг.

КРОТОВУ ПРИШЛОСЬ ВСТАТЬ В ВОРОТА

Что не отнять у «Томи», так это желания. Задача выйти в премьер-лигу у них отсутствовала, но они бились. Не хватало умения, но они все равно старались вгрызаться в каждый мяч. В итоге, во втором тайме хозяева довели дело до того, что «уфимцы» начали дергаться. Да так, что пару раз форвард томичей оставался один перед Беленовым. Будь он чуть-чуть порасторопнее, и вот второй желанный для местной публики гол. Не хватало лишь немного скорости принятия решения.

К концовке матча гости, будучи безоговорочными фаворитами, принялись откровенно играть на отбой. Это, наверное, были одни из самых тяжелых минут в жизни клуба. Происходящее надоело, похоже, даже арбитру Виталию Мешкову, который вдруг вытащил и показал вторую желтую карточку за задержку времени Беленову, попросив того поскорее покинуть газон. К тому моменту шло добавленное время, и все замены Евсеев, естественно, уже потратил. Перчатки пришлось экстренно натягивать нападающему Кротову. Так, последние секунды окончательно превратились в настоящий ад для башкирских болельщиков. Смотреть на это было и больно, и неприятно. Но благо, что судья решил не сильно продлевать эти мучения и позволил «Томи» лишь раз устроить сутолоку, из которой победителем в высоком прыжке вышел новоявленный голкипер. Так, в воротах Кротов показал себя интереснее, чем в нападении в последних матчах.

Фото Дмитрия Шубы, ФК "Томь"

В итоге, поражение 1:0, но по сумме двух матчей путевку в премьер-лигу на следующий сезон получает «Уфа». Сезон получился кошмарным с самого начала, а вот эта ответная игра стала лишь его олицетворением.

КЛУБ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

«Мда. В этом клубе нужны большие перемены. Мне просто стыдно за все это…» - сразу же после финального свистка написал у себя в соцсетях председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.

Приятного и в правду мало. Если посмотреть на статистику, то в самом важном матче сезона башкирские футболисты нанесли ровно ноль ударов в сторону неприятельских ворот. Если провалы начала сезона списывались на занятость в еврокубках, то происходящее далее какой-то логике не подчиняется. Ни у Кириченко, ни у Евсеева выровнять результаты не получилось. По большому счету, еще повезло, что в нынешнем сезоне в премьер-лиге присутствовали откровенно слабые и кризисные «Енисей» с «Анжи».

Фото Дмитрия Шубы, ФК "Томь"

«Наши футболисты не вышли расслабленными на эту игру, они были скованны, потому что очень трудно психологически играть в стыковых матчах. В отличие от соперника, нам было, что терять в этой встрече», - цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС.

Коснутся ли перемены, на которые намекает высшее руководство, самого гендиректора, наверняка станет известно в ближайшие дни. Пока лишь можно констатировать одно – команда совершенно не была похожа на саму себя образца прошлых сезонов. Что-то определенно сломалось, и за время межсезонья с этим нужно разобраться.