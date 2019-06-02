2019-06-02T19:20:04+03:00
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В Уфе ушел из жизни режиссер Рустэм Галеев

Деятелю искусства было 60 лет
Рустем АХУНОВ
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В Уфе ушел из жизни театральный режиссер Рустэм ГалеевВ Уфе ушел из жизни театральный режиссер Рустэм Галеев
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В Уфе после продолжительной болезни скончался 60-летний театральный режиссер Рустэм Галеев.

О печальной новости сообщили в министерстве культуры республики днем 2 июня. Известно, что в последнее время режиссер боролся с серьезной болезнью. К сожалению, недуг оказался сильнее. Буквально несколько дней назад Рустэм Галеев отметил свой 60-ый день рождения.

Галеев был знаменитым в республике и за ее пределами театральным режиссером. Рустэм Мидхатович родился в Уфе в 1959 году. В 1981 году он закончил Уфимский институт искусств по специальности «Режиссер драматического театра». В 1988 году Галеев закончил обучения в московском ГИТИС по специальности «Режиссура музыкального театра».

В Башкирском театре оперы и балета Галеев поставил сразу несколько знаменитых опер – «Салават Юлаев», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама», «В ночь лунного затмения», «Наки», «Мадам Баттерфляй», «Любовный напиток» и другие. В 2014 году режиссер получил почетное звание «Заслуженный деятель искусства Башкортостана».

Рустэма Галеева знали и за пределами родной Башкирии. Так, он успел поработать в театрах Душанбе, Нижнего Новгорода и Ставрополя.

Также Галеева запомнили и студенты. Он преподавал актерское мастерство в стенах родного Уфимского института искусств.

Прощание с режиссером состоится 4 июня в 12 часов дня в Башкирском театре оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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