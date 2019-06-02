2019-06-02T15:38:51+03:00
Происшествия

В Уфе погибла роженица, которой сделали кесарево после падения из окна

Врачи не смогли спасти женщину и ее малыша
Рустем АХУНОВ
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В Уфе погибла роженица, которой сделали кесарево сечение после падения с пятого этажаВ Уфе погибла роженица, которой сделали кесарево сечение после падения с пятого этажа
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В Уфе погибла женщина, которой сделали кесарево сечение после падения с пятого этажа роддома.

Жуткая история произошла в башкирской столице еще 28 мая. Из окна пятого этажа столичного роддома №4 по неизвестным пока доподлинно причинам выпала 38-летняя женщина, которая была на 36 неделе беременности. Перемещать пострадавшую не решились, поэтому прибывшим на место врачам пришлось идти на опасный шаг – делать кесарево сечение прямо на лужайке перед роддомом. После хирургического вмешательства женщину и малыша доставили в больницу.

Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавших не удалось. Вскоре в минздраве Башкирии подтвердили, что новорожденный скончался от полученных при падении травм. Позже стало известно, что скончалась и его мать.

По словам будущих мам, которые находились рядом с погибшей в последние дни, женщина страдала неким психическим заболеванием.

- Она была не в себе. Всегда сидела с медсестрой, но, когда та вышла в туалет, женщина пропала. Медики пришли, а ее нет. Оказалось, в окно выпрыгнула, - сообщилf очевидицf страшного происшествия.

Сейчас во всех обстоятельствах странной истории разбирается сыщики - по факту трагедии начали доследственную проверку.

В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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