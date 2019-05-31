2019-05-30T15:51:55+03:00
Здоровье

Дневной стационар в Уфе: каникулы для ребенка с пользой для здоровья

Опытные врачи "ПроМедицины" помогут восстановить здоровье ваших детей.
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Сегодня многие маленькие детки очень боятся посещать врачей. Причин тому множество: и не слишком дружелюбное поведение самих медицинских работников, и неверное отношение родителей к необходимости посетить медицинское учреждение, их страх, сохранившийся еще из глубокого детства, и многое другое.

Сейчас в стационарах, ориентированных на помощь пациентам, не достигшим 18 полных лет, все чаще стараются создать «домашнюю атмосферу». Доказано, что хорошая атмосфера позитивно влияет на процесс лечения, позволяет сократить сроки реабилитации даже после довольно тяжелых заболеваний. Для маленьких пациентов обеспечивают возможность пребывания в стационаре с родителями, чтобы был и полноценный уход за ребенком, и наличие психологической родительской поддержки.

Помощь школьникам

Нередко стационарная помощь требуется не только маленьким деткам, но и школьникам. Тем более, сегодня все больше и больше детей наблюдаются у различных специалистов по поводу хронических заболеваний, которые выявляют еще в раннем детстве.

Например, постоянного врачебного наблюдения с плановыми посещениями врача-невролога требуют дети, страдающие внутричерепной гипертензией. При этом заболевании детей беспокоят головные боли, могут быть нарушения сна, перепады настроения и другие неврологические симптомы. Дети, страдающие внутричерепной гипертензией, хуже успевают в школе по всем предметам, часто имеют проблемы с поведением, могут терять сознание при обострении заболевания.

Внутричерепная гипертензия при отсутствии контроля имеет и отдаленные последствия: снижение умственных способностей, сбои в работе всех внутренних органов, риск ишемического инсульта, который может даже привести к смерти.

Плановое лечение в условиях дневного стационара поможет избежать тяжёлых последствий заболевания. Во время стационарного лечения пациентам проводится курс лекарственной терапии, в том числе и в виде внутривенных капельных вливаний (могут применяться вазоактивные препараты, венотоники, нейрометаболические средства, помогающие нервным клеткам нормально функционировать и др.). Одновременно консультирует врач-физиотерапевт и назначает курс физиотерапевтических процедур, способствующих снижению внутричерепного давления.

Проделать все эти манипуляции в домашних условиях невозможно, а потому специально ориентированный под подобные плановые лечебные курсы детский дневной стационар – выход для родителей, которые заботятся о здоровье своего ребенка.

Помощь в дневном стационаре оказывается не только при неврологических заболеваниях, но и при болезнях дыхательных путей (бронхиальная астма, например), патологии желудочно-кишечного тракта (хронические холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, болезнь Жильбера и др).

При необходимости лечения ребенка в стационаре можно обратиться, как в государственную, так и в частную клинику. Преимуществом частных клиник таких, например, как «ПроМедицина» является большая ориентированность стационара на удобство маленьких пациентов, создание приближенных к домашним условиям пребывания, а также более ответственный подход к выбору персонала. График работы дневного стационара удобен для детей школьного возраста, т.к. можно лечиться как в первую, так и во вторую смену.

www.promedicina.clinic

(347) 246-30-03

Лицензия № ЛО-02-01-006769 от 25.12.2018 г.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Фото предоставлено заказчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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