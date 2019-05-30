«Мешала отцу играть на планшете»: стали известны подробности убийства 7-летней девочки в Башкирии

Стали известны жуткие подробности убийства ребенка в Стерлитамаке. Семилетнюю девочку до смерти забил отец-изувер.

МЕШАЛА ИГРАТЬ НА ПЛАНШЕТЕ

Трагедия разыгралась вечером 28 мая в квартире дома №7 по улице Коммунистической в башкирском городе Стерлитамак. 35-летний глава семьи отдыхал на диване, развлекаясь играми на планшете. Но сосредоточиться ему мешала 7-летняя дочка, инвалид второй группы. Девочка громко плакала. Шум стал выводить мужчину из себя, тогда раздраженный папаша решил утихомирить ребенка по-своему. Он отнес девочку в ванную и пять раз ударил ее головой об стену.

Все это время в квартире находилась 28-летняя мать ребенка. Однако она вызвала дочери скорую лишь утром следующего дня. Приехавшие в полдень врачи уже ничем не могли помочь, только констатировали смерть. На голове девочки они заметили ссадины от ударов об стену. Экспертиза показала, что причиной смерти стало травматическое субдуральное кровоизлияние в мозг.

Мать девочки все это время находилась дома, но почему-то не попыталась помешать супругу

Известно, что оба родителя девочки официально не работают. Сама малышка все время находилась с ними дома, в детский сад не ходила. С рождения она страдала ДЦП и эпилепсией, а также имела проблемы со зрением. В семье убийцы остались еще двое детей.

ОТПИРАТЬСЯ НЕ СТАЛ

Главу семейства сразу задержали, он не стал оправдываться и во всем сознался. В отношении мужчины завели дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- С подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета Башкирии.