2019-05-30T16:01:47+03:00
Происшествия

«Мешала отцу играть на планшете»: стали известны подробности убийства 7-летней девочки в Башкирии

Мать вызвала скорую лишь утром следующего дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Детский плач вывел 35-летнего мужчину из себя, он пять раз ударил малышку об стенуДетский плач вывел 35-летнего мужчину из себя, он пять раз ударил малышку об стену
Изменить размер текста:

Стали известны жуткие подробности убийства ребенка в Стерлитамаке. Семилетнюю девочку до смерти забил отец-изувер.

МЕШАЛА ИГРАТЬ НА ПЛАНШЕТЕ

Трагедия разыгралась вечером 28 мая в квартире дома №7 по улице Коммунистической в башкирском городе Стерлитамак. 35-летний глава семьи отдыхал на диване, развлекаясь играми на планшете. Но сосредоточиться ему мешала 7-летняя дочка, инвалид второй группы. Девочка громко плакала. Шум стал выводить мужчину из себя, тогда раздраженный папаша решил утихомирить ребенка по-своему. Он отнес девочку в ванную и пять раз ударил ее головой об стену.

Все это время в квартире находилась 28-летняя мать ребенка. Однако она вызвала дочери скорую лишь утром следующего дня. Приехавшие в полдень врачи уже ничем не могли помочь, только констатировали смерть. На голове девочки они заметили ссадины от ударов об стену. Экспертиза показала, что причиной смерти стало травматическое субдуральное кровоизлияние в мозг.

Мать девочки все это время находилась дома, но почему-то не попыталась помешать супругу

Мать девочки все это время находилась дома, но почему-то не попыталась помешать супругу

Известно, что оба родителя девочки официально не работают. Сама малышка все время находилась с ними дома, в детский сад не ходила. С рождения она страдала ДЦП и эпилепсией, а также имела проблемы со зрением. В семье убийцы остались еще двое детей.

ОТПИРАТЬСЯ НЕ СТАЛ

Главу семейства сразу задержали, он не стал оправдываться и во всем сознался. В отношении мужчины завели дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- С подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Готовил еще один взрыв?»: В Петербурге за бомбу, сдетонировавшую возле войсковой части, задержали школьного учителя
Педагог ОБЖ был полковником в отставке. По одной из версий, он мстил начальнику за свое увольнение, которое произошло после самоубийства одного из офицеров
Новости 24
В Башкирии запретили продажу алкоголя в некоторые праздничные дни
В Башкирии будут судить полицейских, выбивавших признание из подозреваемого
Власти Уфы рассказали, сколько продлится ремонт улицы Комарова
В Башкирии на глазах приятелей утонул 35-летний мужчина
В Башкирии водитель скутера погиб в ДТП с «Нексией»
В Башкирии горит полигон с отходами
Парламент Башкирии утвердил дату выборов главы региона
В Башкирии родные три года ищут 55-летнего Флюра Садыкова
Росгосстрах открыл в Уфе еще один офис нового формата
Уфимцам помогут выбрать дом своей мечты
В Башкирии появится единая транспортная карта
В Башкирии пассажир набросился на таксиста с ножом
Стало известно, сколько лет грозит кассиру из Башкирии, укравшей 23 миллиона
«Раздражал громкий плач»: житель Башкирии жестоко убил семилетнюю дочь
В Башкирии девятилетняя девочка провалилась в колодец
Мама погибшего в Уфе школьника не знала, что он уехал на велосипеде
В Татарстане осудят жителя Башкирии, жестоко расправившегося с подругой 13 лет назад
Уфимский микрорайон встал в пробку из-за ремонта дороги
Салфетки вместо денег: в Уфе лже-целительницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Уфе на время изменятся маршруты общественного транспорта
В Уфе в районе Телецентра горят два частных жилых дома
В Уфу с рабочим визитом прибыл президент Молдовы Игорь Додон
В Башкирии «Шевроле Ланос» вылетел в кювет и перевернулся
«Заранее продали машину»: подробности аферы кассира из Башкирии, укравшего 23 млн
В Башкирии женщина чуть не утонула, пытаясь переплыть реку