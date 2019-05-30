Уфа примет матчи Чемпионата мира по волейболу

Накануне стало известно, что Уфы вошла в число восьми городов, где пройдут матчи чемпионата мира по волейболу. На конгрессе Международной федерации волейбола ее глава Ари Граса Фильо заявил, что большой спортивный праздник мирового уровня пройдет в башкирской столице в 2022 году.

Причина, по которой Уфа попала в этот почетный список господин Фильо назвал «превосходную инфраструктуру, которая гарантирует наилучшие условия». По всей видимости, речь шла о грандиозных планах властей Башкирии по строительству совершенно нового волейбольного стадиона.

На днях врио главы Башкирии заявил, что аккурат к матчам чемпионата мира в Уфе появится современный спортивный объект. Располагаться он будет в начале Черниковки и послужит не только игровой площадкой для местного волейбольного клуба «Урал», но и откроет свои двери всем любителям спорта.

Проект стадиона представили на суд горожан

Чуть меньше месяца назад руководитель региона встречался с волейболистами, тренерами и функционерами команды. Видимо, тогда и решился вопрос с новой ареной для клуба.

- Сразу приведу аргументы «за»: клуб становится на ноги, играет (и неплохо!) в Суперлиге, а достойной арены нет, - заявил Радий Хабиров. – Строить планируем не только игровую площадку, но и тренировочные залы. Соответственно, стадион будет не только игровым, он будет целыми днями занят горожанами.

Напомним, ранее в социальных сетях Хабиров предложил самим уфимцам высказать мнение о строительстве еще одного стадиона – футбольного. Его планируют построить в районе Затона. Таким образом в ближайшие годы в столице Башкирии могут появиться сразу две суперсовременные арены.