«Хирург признался, что не знает, что это такое»: в Башкирии родители спасают жизнь своему маленькому сыну

Семилетний Максим Мехведь из села Аксаково Белебеевского района - улыбчивый и светлый мальчуган, который, как и все дети, обожает смотреть мультики и играть с друзьями во дворе. А еще Максим мечтает поскорее пойти в первый класс, чтобы радовать маму пятерками в дневнике. Но пока мальчик лежит среди серых больничных стен, опутанный проводами капельниц, и терпит болезненные процедуры. Без слез, как и полагается маленькому мужчине. У Максима – нейробластома забрюшинного пространств. Проще говоря – рак, и сразу – четвертой стадии, с метастазами в кости и спинной мозг. Родителям мальчика пока остается только молиться и верить, что высокодозная «химия» подействует, и опухоль отступит.

ПОЖАЛОВАЛСЯ НА РЕЗКУЮ БОЛЬ В ЖИВОТЕ

- 4 мая Максим гостил у бабушки и пожаловался на сильную боль в животе, - рассказывает мама мальчика Ильвира. – Я сразу же забрала сына и отвезла его в больницу в Белебее. Там Максима осмотрели, сделали УЗИ, на котором выявилось объемное образование в брюшной полости. Хирург честно признался, что не знает, что это такое, и посоветовал отправиться домой, а после выходных записаться на прием к педиатру.

Но уже вечером у Максима снова разболелся живот, подскочила температура до 39°. Перепуганные родители вызвали скорую помощь, и мальчика снова отвезли в хирургическое отделение. После долгих препирательств с врачом, родным Максима удалось добиться направления в уфимскую больницу. Утром мальчика на скорой перевезли в РДКБ. Всевозможные анализы, УЗИ, МРТ, пункция спинного мозга из четырех точек… А потом пришел врач-онколог и озвучил страшный диагноз: нейробластома 4 стадии, рак.

Малыш мечтал о школе, но сейчас вынужден лежать в больнице под капельницами

- Я сама отвозила образцы костного мозга в центр ядерной медицины. На тот момент я еще не думала о какой-то серьезности ситуации, - признается Ильвира. - Когда мне выдали заключение «обнаружены комплексы клеток злокачественной опухоли - метастаз нейробластомы», в душе началась паника и страх, но я взяла себя в руки и повезла заключение врачу. Слова врача просто разорвали мое сердце: у Максима рак, 4 стадия.

Через несколько дней Максиму провели ПЭТ-КТ с контрастом, которое показало наличие метастазов в костях и спинном мозге.

Мама мальчика до сих пор не понимает, как она могла проглядеть такую грозную болезнь у сына. Но ведь Максим никогда не жаловался на здоровье, да и медосмотр перед школой не выявил никаких проблем.

- Иногда сынок говорил, что у него болит живот, но мы не думали, что это что-то серьезное. Он всегда плохо кушал, как и все дети, любил вкусные вредности. А еще за три недели до этого Максим говорил, что у него болят ножки. Но он быстро забывал о своих жалобах, вот мы и не били тревогу, - говорит мама мальчика.

«ПОМОЛИТЕСЬ ЗА НАШЕГО СЫНА»

Родители надеялись попасть на лечение в московский центр им. Рогачева, но, к сожалению, получили отказ из-за перезагруженности клиники. Ждать было нельзя, и Максим начал проходить лечение в Уфе. Мальчику уже прокапали два курса высокодозной химии, и через несколько дней ему предстоит пройти несколько анализов, которые покажут – как действует «химия» на опухоль. Из-за большого размера новообразования операцию провести пока невозможно, поэтому врачи пытаются заглушить ее рост.

Дома Максима ждет и скучает младший братишка

- Максим тяжело перенес «химию»: его постоянно тошнило, он отказывался от еды, не вставал с кровати, был в плохом настроении, - рассказывает Ильвира. – Но он настоящий боец и никогда не позволил себе заплакать, как бы плохо ему не было. Сейчас для нас самое главное – выйти в ремиссию, а потом нам предстоит трансплантация костного мозга и имуннотерапия. Максим до сих пор не понимает, насколько серьезно он болен. Сын знает, что у него есть болячка, которую мы должны вылечить любыми способами, и только потом ехать домой.

Сейчас родители Максима стараются, чтобы как можно больше людей узнали о беде, которая пришла в их маленькую дружную семью. Сбор на лечение они пока не открывают: во-первых, мальчик пока получает бесплатное лечение в Уфе, а во-вторых, они ждут, когда сын выйдет в ремиссию. Тогда удастся получить счет от зарубежной клиники, где мальчику сделают пересадку костного мозга и назначат курс иммуннотерапии.

- Пока мы просим просто помолиться за здоровье нашего сына, - говорит мама мальчика. – Максим очень добрый и светлый мальчик, и мы очень хотим, чтобы он выздоровел. Поэтому просто просим всех вступить в нашу группу помощи.