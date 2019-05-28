«Томь» попробует отомстить «Уфе»

Пока отпуск игрокам футбольного клуба «Уфа» только снится. Уже в четверг, 30 мая, в гости в столицу Башкирии прилетает «Томь», которая попытается отобрать у «горожан» место в премьер-лиге.

Стыковые матчи – вещь неприятная и достаточно непредсказуемая. Именно благодаря ним в 2015-м году «Уфа» неожиданно для всех ворвалась в элиту российского футбола. Это стало сюрпризом даже руководства клуба – пришлось экстренно увеличивать бюджет, искать подходящий для игр стадион.

Самое интересное, что тогда башкирский коллектив обыграл как раз «Томь». Сибиряки как-то совсем беспечно отнеслись к не особо известному тогда сопернику и пропустили на стадионе «Динамо» аж пять голов. Для них это было форменным провалом и, по большему счету, после того поражения томичи так и не оправились.

Теперь же у них появилась прекрасная возможность расквитаться. За пять лет все отзеркалено: нынче «Уфа» безоговорочный фаворит предстоящего противостояния, крепкий клуб премьер-лиги с неплохим составом, который никуда вылетать не собирается. «Томь» же, напротив, испытывает массу проблем, в том числе финансовых и связанных с инфраструктурой. Губернатор Томской области ранее публично заявлял, что ни о какой повышении в классе пока и думать не стоит, якобы возможностей для этого никаких. Во многом из-за этого заявления сибиряки и не вышли в премьер-лигу напрямую, растеряв кучу очков во второй половине сезона.

Но футбол штука капризная, а мяч круглый. Та победа «Уфы» в 2015-м была настоящим взрывом, точно таким же будет, если в 2019-м вдруг выиграет «Томь». Конечно, статистически вообще никаких предпосылок к этому нет. Команда практически не забивает весной, а лучшим ее игроком является Александр Ставпец, которому уже почти 30, и он известен в первую очередь по выступлениям за екатеринбургский «Урал». Если вы этого футболиста не знаетн, то о других и рассказывать смысла нет. Состав средненький даже по меркам небогатой ФНЛ.

Сейчас самое главное для Вадима Евсеева, это не допустить недооценку соперника. Желательно, все решить уже в первом матче, и затем со спокойной душой ехать в Томск. К слову, матч на стадионе «Нефтяник» будет бесплатным. Команде очень нужна поддержка болельщиков!

Расписание стыковых матчей РПЛ – ФНЛ

«Уфа» - «Томь», 30 мая, стадион «Нефтяник»

«Томь» - «Уфа», 2 июня, стадион «Труд»