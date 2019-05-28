Башкирские чиновники и депутаты отчитались о доходах

Накануне высшие чины башкирских министерств и ведомств опубликовали отчеты о своих доходах за прошлый год. Декларации о своих заработках представили сотрудники администрации главы Башкирии, глава республиканского МВД, а также депутаты Курултая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ

Что касается сотрудников администрации главы Башкирии, то самым состоятельным здесь оказался недавно назначенный на пост начальник правового управления. Азат Галин задекларировал заработок в 10,5 млн рублей, иномарку Subaru Forester и долю в квартире. Его непосредственный начальник, руководитель администрации Александр Сидякин заработал в прошлом году «всего» 4,9 млн рублей. В его собственности также находятся два парковочных места и нежилое помещение.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заработал за год 4,9 млн рублей

Первый заместитель Сидякина Ринат Баширов в прошлом году заработал чуть более одного миллиона рублей. В декларации он указал, что владеет одной квартирой площадью 165 квадратных метров. Его супруга владеет внедорожником Range Rover Sport, легковушкой Toyota Corolla и квартирой площадью 52,5 квадратных метра.

Чуть меньше своего начальника заработал сотрудник администрации главы республики Алексей Касьянов. За прошлый год его доход составил 4,8 млн рублей. Чуть больше заработала его супруга – около 4,9 млн рублей. Ей также принадлежит автомобиль Toyota Lexus RX 300.

Сам Касьянов в декларации указал, что вместе с супругой и детьми владеет квартирой площадью 133,4 квадратных метра. В личной собственности у него также земельный участок в 17 соток и гараж.

МИНИСТР ОТЧИТАЛСЯ

Вслед за руководителями башкирской прокуратуры и республиканского следственного комитета отчет о доходах за прошлый год представил и министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев. Генерал-лейтенант полиции в 2018 году заработал 2,5 млн рублей. В свою очередь, его супруга указала доход всего в 20 тысяч рублей.

По официальным данным, Роману Дееву принадлежит земельный участок площадью 15 соток и две квартиры «в пользовании» - 164,8 и 122,7 квадратных метра. Его супруге принадлежит квартира на 164,8 квадратных метра, небольшой гараж на 23,4 квадратных метра и земельный участок под ним, а также парковочное место на 17,9 квадратов. В пользовании у жены Романа Деева находится квартира на 122,7 кв.м.

САМЫЕ БОГАТЫЕ ДЕПУТАТЫ

Избранные прошлой осенью депутаты Курултая впервые отчитались о своих доходах. Согласно опубликованным декларациям, самым богатым среди парламентариев стал член партии «Патриоты России» Олег Филиппов. В 2018 году он заработал чуть более 149 млн рублей. Самым бедным народным избранником стала коммунистка Гюзель Юсупова. Она работает главным врачом медицинского центра в Стерлитамаке и за год получила всего 166,4 тысяч рублей.

Самый состоятельный депутат Курултая Олег Филиппов указал в декларации, что владеет двумя земельными участками общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, частным домом на 114 квадратов, четырьмя квартирами площадью 130, 65, 63 и 62 квадратных метра соответственно. В его собственности находятся около 20 объектов недвижимости общей площадью более 2 тысяч квадратных метров и прицеп. Между прочим, чуть меньше месяца назад Олега Филиппова наградили почетной грамотой и нагрудным знаком «За заслуги перед городом Уфа». Награду вручал лично председатель Горсовета Валерий Трофимов.

Недавно самый богатый депутат Курултая Олег Филиппов был награжден нагрудным знаком за заслуги перед городом

Супруга Филиппова задекларировала годовой доход в размере 73,2 млн рублей. В ее собственности находятся земельный участок в 2,5 тысячи квадратов, частный дом на 321 квадратный метр, две квартиры по 49 и 14 квадратных метров, а также несколько объектов недвижимости общей площадью в 360 квадратных метров. Также жена депутата владеет элитной иномаркой Lexus RX-350, а в собственности двоих несовершеннолетних детей находится еще одна квартира на 130 квадратов.

Второе место в списке самых богатых парламентариев республики занял член партии «Единая Россия» Ахмет Ишмухаметов. По данным газеты «КоммерсантЪ-Уфа», его доходы за 2018 год выросли почти в полтора раза по сравнению с уровнем позапрошлого года и составили аж 146,6 млн рублей. В декларации он указал наличие 13 земельных участков общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. У него в собственности частный дом на 282 квадрата, квартира в 201 квадратный метр, три гаража и еще девять объектов недвижимости общей площадью порядка 3,4 тысячи квадратных метров. Ему принадлежит внедорожник Range Rover и прицеп.

Третье место по уровню доходов за прошлый год среди депутатов Курултая занял единоросс Денис Назаров. В декларации он указал заработок в 103 млн рублей. Согласно документу, у него имеется несколько элитных иномарок, в том числе Porsche Cayenne GT, Bentley Continental GT V8 и минивэн Mercedes-Benz Viano CDI2.

По официальным данным, Денису Назарову принадлежат доли в семи участках земли общей площадью в 15 тысяч квадратных метров, доля в квартире площадью 176 квадратов и доли в других объектах недвижимости площадью порядка 20 тысяч квадратов. У супруги депутата Назарова также есть элитный Porsche Cayenne GT и совместная с мужем доля в квартире. По официальным данным в 2018 она заработала 1,16 млн рублей.

ЗА БЕДНОГО ДЕПУТАТА ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Самыми бедными парламентариями Башкирии стали коммунисты. Самый маленький доход задекларировала Гюзель Юсупова – 166,4 тысячи рублей. Чуть больше заработала ее коллега, директор Уфимского учебно-консультационного центра «Ресурс» Лия Хафизова. Она указала официальный доход в 217,6 тысяч рублей. Третье место среди «бедных» парламентариев занял преподаватель Мелеузовского индустриального колледжа Анатолий Веськин. Он задекларировал доход в 226,4 тысячи рублей.