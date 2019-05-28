2019-05-28T16:34:41+03:00
Политика

Власти Башкирии предложили уфимцам выбрать место для нового футбольного стадиона

Совсем скоро футбольный клуб «Уфа» может обрести новый дом
Павел КРАЙНОВ
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В уфимской мэрии предложили футболистам переселиться из Черниковки в ЗатонВ уфимской мэрии предложили футболистам переселиться из Черниковки в Затон
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Разговоры о строительстве нового стадиона для футбольного клуба «Уфа» не прекращаются уже пять лет. Летом 2014-го года «горожане» буквально ворвались в Премьер-лигу, одолев в стыковых матчах «Томь» с общим счетом 6:4. Тогда глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что всерьез рассматривает идею строительства нового дома для башкирской команды.

Прошло пять лет и «Уфа» вновь попала в стыковые матчи, и вновь соперником башкирских футболистов стала «Томь». На этот раз роли команд поменялись: теперь уже «горожане» пытаются сохранить прописку в РПЛ, а томичи – выйти в элитный дивизион. Как завершатся стыковые матчи, станет известно совсем скоро. А пока власти Башкирии вновь запели песню о строительстве чисто футбольного стадиона.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

На днях врио главы Башкирии Радию Хабирову представили макет будущего дома для футбольной «Уфы». Во время совещания с чиновниками регионального правительства и мэром Уфы Ульфатом Мустафиным он пришел к выводу, что необходимость строительства стадиона назрела. Правда, после презентации у главы региона возник ряд вопросов, которые он вынес на всеобщее обсуждение.

Радию Хаиброву представили проект нового стадиона для футбольной «Уфы»

Радию Хаиброву представили проект нового стадиона для футбольной «Уфы»

- Надеюсь, что ФК «Уфа» нас не подведет и нам по-прежнему будет нужна большая комфортабельная арена. Но далее – есть ряд развилок. Первая - где строить. Коллеги говорят, самое удобное место – в начале Затона, сразу за новым мостом. А вам было бы удобно туда ездить? – написал Хабиров в социальных сетях сразу после совещания. - Еще вопрос, какой он должен быть? Федерация футбола настаивает, что стадион должен быть крытым, тогда будет удобнее и спортсменам, и зрителям. А вы как считаете – нужна ли крыша, с учетом того, что это ведет к серьёзному удорожанию?

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

И.о. главного редактора «Комсомольская правда – Уфа» Рустам Максютов:

- В нынешних условиях место, которое предложили Хабирову – неудачное. На данный момент приехать в Затон достаточно проблематично, транспорт туда ходит плохо. Если эта проблема не будет решена, то трибуны стадиона будут постоянно пустовать. С другой стороны, в перспективе это место выглядит хорошо. Известно, что в обозримом будущем там появится целый микрорайон, да и до центра города совсем близко. Картину портит только транспортная инфраструктура, которой, по сути, пока там нет. Так что к строительству должны подойти с умом. Сам стадион городу, безусловно, нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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