Уфимка Ляйсан Сафаргулова поставит спектакль для крупнейшего международного музыкального фестиваля

На минувшей неделе в московском театре «Геликон-Опера» подвели итоги IV международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» - уникального состязания, аналогов которому нет нигде в мире. Среди 160 режиссеров из России, Украины, Израиля, Италии, Испании, Аргентины и Кубы, подавших заявки на участие в конкурсе, к состязаниям в итоге было допущено только тринадцать человек - и среди них оказалась уфимка Ляйсан Сафаргулова, ассистент режиссера Башкирского театра оперы и балета.

В течении трех дней участники демонстрировали свои таланты в очень жестких условиях - за десять минут нужно было поставить арию или дуэт, а в финале, до которого международное жюри допустило только семерых конкурсантов, в том числе и уфимку, за пятнадцать минут представить массовую сцену с артистами и хором театра «Геликон-Опера». Лейсан выбрала сцену из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, которая в итоге и принесла ей победу в конкурсе - Первую премию. Жюри оценило креативный подход молодого уфимского режиссера к прочтению классики и умение справиться с творческим заданием в предельно сжатые сроки, которых не хватило многим участникам состязаний.

Кроме первого места Ляйсан получила также две специальные награды – «Приз зрительских симпатий» от телеканала «Россия – Культура» и «Приз зрительских симпатий» от медиа жюри, вместе с которым ей вручили ручку Waterman. Но, пожалуй, самым неожиданным стал приз от одного из членов жюри - художественного руководителя знаменитого фестиваля «Wexford Festival Opera» Розетты Кукки, которая накануне соревнований попала в больницу и не смогла прилететь в Москву, но тем не менее, следила за конкурсной программой по Интернету. Госпожа Кукки пригласила Ляйсан Сафаргулову в следующем году поставить оперу на Уэксфордском фестивале, который проводится без малого уже семьдесят лет и знаменит тем, что специализируется на редких операх. Дебютировать на европейской сцене в рамках такого престижного музыкального форума - большая честь для молодого режиссера и прекрасная возможность для начала международной карьеры.

- Я счастлива сейчас абсолютно, - заявила Ляйсан Сафаргулова, комментируя свой триумфальный успех. - Конкурс проходил в очень дружеской атмосфере, не было никакой конкурентной борьбы.

За год уфимке предстоит усовершенствовать английский язык - это главное условие для ее участия в программе Уэксфордского фестиваля.

ДОСЬЕ КП

Ляйсан Сафаргулова родилась в Уфе. С отличием окончила Средний специальный музыкальный колледж по классу фортепиано, а затем театральный факультет Уфимской академии искусств им. З. Исмагилова. С 2015 года работает в Башкирском оперном театре, где в качестве ассистента режиссера принимала участие в постановках опер «Орлеанская дева», «Кармен», «Царская невеста», «Искатели жемчуга», «Аттила», а в качестве помощника режиссера – в операх «Тоска», «Геракл», «Паяцы», «Лунный мир», «Князь Игорь». В прошлом году проходила стажировку в театре «Геликон-опера» у Дмитрия Бертмана и дебютировала в качестве режиссера-постановщика с одноактной моно-оперой французского композитора Франсиса Пуленка «Человеческий голос», поставленной на Гранд Главы Республики на сцене ГКЗ «Башкортостан».