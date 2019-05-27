2019-05-27T14:29:57+03:00
Экономика

В Башкирии у бизнесменов появятся кураторы в районных администрациях

Павел КРАЙНОВ
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Совсем скоро у башкирских бизнесменов появится «лучший друг» в каждом районеСовсем скоро у башкирских бизнесменов появится «лучший друг» в каждом районе
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Власти Башкирии вновь заговорили о развитии малого и среднего бизнеса в регионе. За последнюю неделю врио главы республики так часто говорил о необходимости привлечения инвестиций, что решился на кардинальные перемены. Волевым решением Радий Хабиров объявил о создании… новой чиновничьей должности в каждой районной администрации.

ЧИНОВНИК И БИЗНЕСМЕН

Формально ответственный пост будет называться «замглавы администрации по предпринимательству». В задачи новоиспеченного чиновника будет входить взаимодействие местных властей с бизнесом. Как отметил Радий Хабиров, в подборе кандидатур на эту должность будут принимать участие сами предприниматели.

- Это ваш соратник, который будет продвигать решения по вашей поддержке в муниципалитете. Да, мы пошли на такой шаг, как введение новой должности. Может, мы с вами увеличиваем бюрократическую нагрузку, но я уверен, что все это делается не зря, - заявил глава Башкирии во время очередной встречи с предпринимателями республики.

Появление должности посредника между местными властями и предпринимателями связано со слабым пониманием нужд малого бизнеса в районах. Недавно башкирское правительство потребовало от местных глав проводить совещания, где бы обсуждались насущные проблемы бизнеса и продвигались всевозможные инвестиционные проекты. Такие оперативки получили название «Инвестиционных часов». Что интересно, первоначально местные чиновники не сразу поняли их смысл и по привычке отчитывали на них своих подчиненных и самих предпринимателей.

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Недавно для привлечения инвестиций в республику Радий Хабиров предложил разработать единый интернет-портал, где бизнесмены могли бы получить всю необходимую информацию. На прошлой неделе госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму официально заявил: специальный сайт для потенциальных инвесторов заработал. По задумке властей, там можно узнать обо всех мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в формате «одного окна». Чиновники даже сравнили его с многофункциональными центрами, действующими по всей республике.

После презентации Радий Хабиров не скрывал своего оптимизма. Он похвалил разработчиков и отметил, что специалисты создали «хороший инструмент для бизнеса и инвесторов».

Насколько эти меры будут эффективными, покажет лишь время. А пока региональные власти то и дело отчитываются о рекордном количестве инвестиционных проектов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего с 15 ноября 2018 года Радий Хабиров провел 21 совещание в башкирском правительстве в формате «Инвестиционный час». По официальным данным за это время было рассмотрено 84 инвестиционных проекта. В случае их реализации в Башкирии появятся 12100 новых рабочих мест.

Объем планируемых инвестиций составит 210 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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