Футбольная «Уфа» проиграла «Локомотиву» последний матч в сезоне

26 мая футбольный клуб «Уфа» на выезде проиграл «Локомотиву» со счетом 1:0.

НОВЫЙ ТРЕНЕР КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Конечно, фанаты «Уфы» в глубине души желали победы на действующим чемпионом РПЛ – «Локомотивом» из Москвы. Но шансов у «Уфы», зависшей на гране вылета из главной лиги страны, было мало. Разумеется, с приходом Вадима Евсеева у команды на несколько матчей открылось второе дыхание. В первый же матч под руководством нового тренера уфимской команде удалось буквально вырвать ничью в гостевом матче против ЦСКА. Москвичи такой прыти от гостей не ожидали. Затем была победа над «Ростовом», странная ничья с «Енисеем» и проигрыш «Арсеналу» и еще пара игр. Пожалуй, самым запоминающимся матчем уфимцев за последнее время стал разгром «Урала» со счетом 4:1. После этого «Уфа» подзатихла.

ПРОИГРАТЬ ЧТОБЫ ЗАТЕМ ПОБЕДИТЬ

Повторимся, но в сегодняшней игре против «железнодорожников», уфимцам, по сути, побеждать было нежелательно. Стыковых матчей с лучшими клубами ФНЛ нам уже было не избежать. Одолей «Уфа» москвичей – впереди ждет «Нижний Новгород», голодный до выхода в элиту. Так сложилось, что вышла команда Вадима Евсеева на куда более «спокойную» команду. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично завилял журналистам, что на выход в РПЛ местная «Томь» не рассчитывает. Вышло комично, но иногда чтобы победить (а в данном случае это аналог сохранения места в лиге) нужно проиграть. Собственно, это башкирская команда и сделала.

Первый опасный момент у хозяев матча возник во время штрафного удара у ворот Александра Беленова на 21 минуте. Вратарь гостей отразил хитрый удар Алексея Миранчука. «Уфа» огрызнулась на 26 минуте встречи. Бизяк получил дальнюю передачу, отдал мяч на противоположный фланг, но результативной атака так и не стала. Единственный гол в ворота Беленова со штрафного удара забил Фернандеш на 39 минуте игры. Еще через 10 минут в ворота гостей назначили одиннадцатиметровый удар – Йонуц Неделчару неаккуратно задел мяч во время атаки хозяев. Пробивать вызвался все тот же Фернандеш, но на этот раз португалец забить не смог. «Уфа» отличилась опасным ударом Пауревича на 80 минуте матча, хорват бил из хорошего положения, но вратарь «Локомотива» смог отразить удар. Матч закончился со счетом 1:0.

«ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ НЕТ»

Таким образом, «Локомотив», оставшийся на втором месте турнирной таблицы РПЛ, и завоевавший Кубок России, попадает напрямую в групповой этап Лиги Европы. «Уфа» выходит на «Томь» и приглашает всех болельщиков на бесплатную игру в четверг, 30 мая.

На послематчевой пресс-конференции Вадим Евсеев отвечал на вопросы журналистов без особого энтузиазма. Он заявил, что доволен игрой своих футболистов, и отказался обсуждать предстоящий матч с «Томью».

Директор уфимского клуба Шамиль Газизов перед игрой рассказал журналистам, что в руководстве «Уфы» даже не рассматривают вылет из лиги.

- У нас нет шапкозакидательских настроений. Мы – сильная команда, и, естественно, у нас задача остаться в премьер-лиге, - объяснил агентству TASS футбольный функционер.