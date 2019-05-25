2019-05-25T16:14:10+03:00
Общество

В Уфе прошел «Весенний бал - 2019»

Выпускники прошли вальсом по центральным улицам города [фоторепортаж]
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прошел традиционный «Весенний бал»В Уфе прошел традиционный «Весенний бал»Фото: Рустем АХУНОВ
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В субботу, 25 мая, в центре Уфы прошел «Весенний бал» 2019 года.

Ребята собирались на улицах Ленина и Пушкина Фото: Рустем АХУНОВ

Ребята собирались на улицах Ленина и ПушкинаФото: Рустем АХУНОВ

Уже традиционный праздник для всех выпускников школ проводили уже в восьмой раз. Одними классическими танцами это мероприятие уже давно не ограничивается. В то время, пока выпускники собираются на улице Пушкина, всех остальных развлекают организаторы – со сцены выступают музыканты, а рядом работают фотозоны.

Колонна выпускников прошла вниз к Советской площади Фото: Рустем АХУНОВ

Колонна выпускников прошла вниз к Советской площадиФото: Рустем АХУНОВ

В этом году участникам балам вновь повезло с погодой. Несмотря на то, что всю неделя в башкирской столице была довольно прохладной и дождливой, сегодня в небе над башкирской столицей не было ни одной тучки.

Ребята встретились со старыми друзьями Фото: Рустем АХУНОВ

Ребята встретились со старыми друзьямиФото: Рустем АХУНОВ

Основная масса участников начала собираться на заранее закрытых от автомобильного движения улицах Ленина и Пушкина уже к 12 часам. Движение две колоны из почти пяти тысяч выпускников начали ближе к двум часам дня. Они соединились на улице Пушкина, и прошли вниз к Советской площади. Затем ребята вновь разделись и начали проходить вокруг сцены в центре площади.

Школьники с радостью позировали фотографам Фото: Рустем АХУНОВ

Школьники с радостью позировали фотографамФото: Рустем АХУНОВ

Выпускники показали зрителям сразу несколько жанров танца – от танго до вальса. В один момент организаторы включили знаменитую песню «Туган Як» и ребята начали танцевать и под нее.

В параде поучаствовали почти пять тысяч выпускников Фото: Рустем АХУНОВ

В параде поучаствовали почти пять тысяч выпускниковФото: Рустем АХУНОВ

Со сцены выступили мэр Уфы Ульфат Мустафин и супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова. VIP-гости пожелали ребятам удачи в будущем, быть добрыми и не забывать своих школьных учителей.

На празднике побывали Ульфат Мустафин и Каринэ Хабирова Фото: Рустем АХУНОВ

На празднике побывали Ульфат Мустафин и Каринэ ХабироваФото: Рустем АХУНОВ

Закончился бал флэш-танцем, в котором ребята соединили движения сразу под несколько песен – от народной «Калинки» до современных хитов. После этого, вместо привычных шариков, запущенных в небо, выстрелили четыре хлопушки с разноцветной мишурой.

Школьники запомнят этот день надолго Фото: Рустем АХУНОВ

Школьники запомнят этот день надолгоФото: Рустем АХУНОВ

Танцы приготовили самые разные Фото: Рустем АХУНОВ

Танцы приготовили самые разныеФото: Рустем АХУНОВ

В этом году «Весенний бал» проводится в восьмой раз Фото: Рустем АХУНОВ

В этом году «Весенний бал» проводится в восьмой разФото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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