Как уфимцев обманывают при ремонте компьютеров и другой техники

Совсем недавно в Уфе произошла история, как пенсионер выложил ремонтникам 18 750 рублей за простую переустановку Windows на его старенький ноутбук. Причем стоимость самой техники вряд ли превышала семи-восьми тысяч. Мужчина самостоятельно нашел компьютерщиков, и, к сожалению, попал на очень большие для себя деньги.

Что конкретно было сделано так называемыми ремонтниками, так и не выяснилось. Итоговую сумму обозначили лишь по окончанию работ. Забрали у пенсионера всю наличку, которая была, а это семь тысяч рублей, а на остальную сумму взяли любезно привезенную с собой расписку. Ну и правильно, пенсионеры же все подпишут, им только дай бумажку.Сам сервисный центр никаких комментариев журналистам по этому поводу так и не дал.

Ситуацию прокомментировал адвокат Роман Петров:

«В этом случае не совсем понятно, за что он заплатил. Если ему установили лицензионные программы, они так и стоят, ведь они сами по себе очень дорогие и процент компания сверху накидывает. У каждой фирмы, предоставляющей такие услуги, должен быть регламент цен, чтобы они никого не смогли обмануть. К тому же перед тем, как установить программы, они должны поставить клиента в известность, что, и сколько стоит. Если человеку починили компьютер, установили несколько программ, а потом на бумаге написали – к оплате 18 500 рублей, то тогда на помощь приходит «Закон о защите прав потребителей». Он всегда на стороне клиента, так что можно подавать в суд».

Мы решили сами узнать, сколько же будет стоит починить технику «для дедушки» и решили обзванивать несколько фирм.Однако нас обманывать никто не захотел.

«Всего 900 рублей, только привозите сами»

- Добрый день. Моему дедушке нужно компьютер починить, переустановить Windows.

- Это будет стоить всего 900 рублей. Только вам нужно будет самим привести ноутбук к нам, установка займет пару часов, но требуется предварительная запись.

«От 800 до 1500»

- Добрый день. Вы выезжаете на дом? Нужно переустановить Windows моему дедушке.

- Вам только это нужно? Выезжаем, но по цене сразу сориентировать не могу – от 800 до 1500 рублей.

- Точно? Больше потратить не придется? К сожалению, финансы ограничены.

- Конечно, куда больше-то.

Примерно так выглядит разговор еще с тремя компаниями. Самыми доброжелательными и щедрыми оказались мастера из сайтов объявлений. Они обещали переустановить компьютер за 1000 рублей с выездом на дом, еще и Word в подарок установить.

Мы решили рассказать, как не нарваться на мошенников.

ОГОВАРИВАЙТЕ СРАЗУ, КАКИЕ УСЛУГИ ВАМ НУЖНЫ

В первую очередь, попросите компанию составить договор на оказание услуг. Туда нужно вписать только реальные, нужные вам услуги. Действовать нужносогласно ему.

К примеру, сломался у пользователя один из разъемов на ноутбуке. Стоимость запчасти всего 50-100 рулейи еще немного стоит работа сервисного мастера. Зачастую компания начнет навязывать другие услуги: к примеру, неплохо бы установить антивирус, провести чистку от пыли, заменить термопасту. Часть из них совершенно вам не нужна, но многие соглашаются (тем более, когда их предлагают люди с умным видом и с умными словами).В результате, стоимость похода в сервис-центр вырастает, порой, в несколько раз.

«СКРЫТИЕ» СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ

Договор нужно изучать очень внимательно. Бывает, что некоторые «хитрые» сервис-центры разграничивают стоимость ремонта и стоимость запчастей.

Пример: вы пришли забирать свою отремонтированную технику, и с Вас требуют еще деньги за замену каких-то деталей. Как оказалось, это было прописано в договоре мелким шрифтом, еще и с обратной стороны. Доказать такой подвох достаточно сложно, так как вы заранее сами согласились на подобный вариант.

Бывает еще такое, что сотрудники сервисов обозначают стоимость ремонта в несколько тысяч рублей даже без первоначального осмотра и диагностики. Они могут взять пару тысяч за вышедшую из строя видеокарту, а на самом деле был просто поврежден кабель. Сервис-центр редко проявляет инициативу и возвращает средства в связи с тем, что стоимость ремонта оказалась ниже предоплаты. Поэтому соглашайтесь на ремонт только после диагностики.

«ЧЕРНЫЕ» ВАРИАНТЫ РАЗВОДА

Первый вариант – отказ в гарантийном обслуживании. Суть в том, что вы купили технику, она сломалась, и вы идете в сервисный центр, чтобы вам починили ее по гарантии. Но в центре вам заявляют, что это не гарантийный случай, и ремонт будет стоить определенной суммы денег. В результате такая фирма получит деньги и с изготовителя (которому, они представят это все в качестве гарантийного случая) и с вас за ремонт.

Если вам откажут в гарантийном ремонте, позвоните производителю самостоятельно и поинтересуйтесь, на самом деле ли такая причина, которую называет сервис-центр, является отказом в гарантии.

Следующий вариант подобного обмана – вам ставят неоригинальные запчасти, а деньги берут, как за дорогие. Встречается такое достаточно редко, но все же бывает. Например, вы принесли ноутбук в ремонт, а вам меняют в нем половину запчастей на более дешевые.

Следующий вариант «развода», мол, устройство не подлежит ремонту. Вам могут предложить продать технику им или оставить ее на запчасти. После услышанных слов многие не идут в другие ремонтные сервисы, попавшись на уловку. А на деле же они отремонтируют его и продадут.

В некоторых салонах бывает такое, что деньги взяли, а технику не отремонтировали. К примеру, вы принесли ноутбук в сервисный центр, потому что он греется. Его забирают на ремонт, якобы чинят, а потом вы за ним приходите. Через некоторое время вы замечаете, что ничего не поменялось, а денег с вас взяли. Что-либо доказать или изменить в этом случае трудно, так как в перечне выполненных работ и чеке, наверняка, все будет в порядке.

Некоторые фирмы работают по двойным стандартам: в прейскуранте на сайте написана одна цена, а на деле – другая. Поэтому не ищите дешевые сервисы, изучайте внимательно договор и прейскурант цен. Рекомендуем использовать только проверенные сервис-центры.