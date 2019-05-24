2019-05-24T13:11:47+03:00
Происшествия

«Еле успела вытащить дочку и котенка»: в Башкирии в пожаре едва не погибла семья с детьми

Практически на улице остались мать и трое несовершеннолетних ребят
Яна БАЗЕКИНА
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Эльмира едва успела вывести на улицу своих детей и маленького котенкаЭльмира едва успела вывести на улицу своих детей и маленького котенка
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Страшный пожар вспыхнул в ночь на 23 мая в поселке Михайловка, что под Нефтекамском. В огне едва не погибла 37-летняя женщина, ее 16-летний сын и трехлетняя кроха-дочь. Огонь за считанные минуты уничтожил дом, где жила многодетная семья, и лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Сейчас семья Гареевых вынуждена ютиться у родителей, ведь в пожаре они потеряли абсолютно все нажитое имущество.

«ВСЕ БЫЛО В ДЫМУ, И Я ИСПУГАЛАСЬ, ЧТО ПОТЕРЯЮ СОЗНАНИЕ»

- В тот вечер я пришла домой с работы, покопалась в огороде, сполоснула детей в бане, - рассказывает Эльмира Гареева. – Вечером уложила младшую дочь спать, а старший сын сидел за компьютером. Я и не заметила, как сама уснула…

А примерно в час ночи женщину разбудил истошный крик сына. Мальчик звал на помощь, что на улице начался пожар, и нужно немедленно спасаться. Выглянув в окно, Эльмира увидела, что горит баня. Схватив сонную малышку и маленького котенка, женщина бросилась вниз. Оставив детей в прихожей, Эльмира пробежала в другой конец дома, где был второй выход.

- Я думала, может, удастся потушить пламя самостоятельно, - вздыхает женщина. – Открыла дверь, но внутри все полыхало, клубами валил черный дым. Я бросилась обратно через весь дом в прихожую. Оказалось, что дети до сих пор не могут выбраться на улицу, потому что щеколду заклинило.

Без дома остались трое несовершеннолетних детей

Без дома остались трое несовершеннолетних детей

Медлить было нельзя. Огонь уже перекинулся на дом, и от страшного жара начали трескаться и лопаться оконные стекла на кухне. Справившись, наконец, с заевшей щеколдой, Эльмира вывела детей на улицу, бросила им наспех пару курток и бросилась обратно в дом за котенком, который перепугался суматохи и забился в угол. Дом уже заполнил едкий дым, второй этаж, где располагались детские спальни, угрожающе гудел и потрескивал.

- Я нашла котенка и успела схватить паспорта, - с ужасом вспоминает женщина. – Хотела пройти в зал, где лежали детские документы, но поняла, что воздуха не хватает, что вот-вот потеряю сознание. Все было в дыму, и мне стало страшно, что сейчас я упаду здесь и умру, поэтому я побежала обратно на улицу.

К тому моменту деревянный дом был полностью объят пламенем. Пожарные приехали очень быстро (хотя самой женщине казалось, что прошла целая вечность), но несколько часов пламя никак не удавалось сбить.

- На момент прибытия пожарного подразделения было установлено, что открытым пламенем горит кровля дома. Имеется угроза взрыва баллонов. Газовые пропановые баллоны извлечены с места пожара сотрудниками ПСЧ-37. В результате пожара дом и надворные постройки уничтожены огнем. Предполагаемая причина возгорания - аварийные токовые явления электросети, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ОТ ДОМА ОСТАЛИСЬ ОБГОРЕВШИЕ РАЗВАЛИНЫ

От добротного двухэтажного дома остались только обугленные развалины. Крыша сгорела и обвалилась, разрушились все балки и перекрытия. Сгорело абсолютно все, что было нажито семьей за долгие годы.

Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение

Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение

- Я благодарю бога, что мы вообще остались живы, - вздыхает Эльмира. – Спасибо моему сыну, что он проснулся и разбудил нас, ведь еще бы несколько минут – и мы бы все задохнулись. Средняя дочь в тот день гостила у бабушки, поэтому не видела весь этот кошмар, который мы пережили.

Сейчас Эльмира с детьми вынуждены ютиться у родителей в Нефтекамске (муж женщины давно ушел из семьи и живет в другом городе – ред.), но это очень неудобно, ведь многодетной семье тяжело жить в крохотной комнатушке, да и вопрос со школой остается открытым. Женщина уже обратилась с заявлением о помощи погорельцам в районную администрацию, но там ее предупредили, что потребуется много времени – собрать все необходимые документы, встать и дождаться своей очереди.

После пожара уже ничего в доме не подлежит восстановлению

После пожара уже ничего в доме не подлежит восстановлению

- Я до сих пор не понимаю, из-за чего произошел пожар, - сокрушается Эльмира. – Печку мы практически не топили, все тщательно потушили. Электропроводку в бане мы полностью поменяли на днях, если только электрики что-то намудрили… Сейчас дознаватели выясняют, что же случилось на самом деле.

На помощь к многодетной семье пришли многие неравнодушные люди, которые принесли необходимые вещи и предметы быта, но Гареевы очень нуждаются в материальной поддержке, потому что им нужно решить вопрос с жильем. Пока семья планирует снимать жилье, но в огне сгорели все сбережения.

Если вы хотите помочь многодетной семье-погорельцам, можете обратиться по номеру 8-967-733-79-28 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты карты Сбербанка 4276 0600 5718 7380 (получатель Габбасова Эльмира Равильевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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