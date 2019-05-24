«Еле успела вытащить дочку и котенка»: в Башкирии в пожаре едва не погибла семья с детьми

Страшный пожар вспыхнул в ночь на 23 мая в поселке Михайловка, что под Нефтекамском. В огне едва не погибла 37-летняя женщина, ее 16-летний сын и трехлетняя кроха-дочь. Огонь за считанные минуты уничтожил дом, где жила многодетная семья, и лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Сейчас семья Гареевых вынуждена ютиться у родителей, ведь в пожаре они потеряли абсолютно все нажитое имущество.

«ВСЕ БЫЛО В ДЫМУ, И Я ИСПУГАЛАСЬ, ЧТО ПОТЕРЯЮ СОЗНАНИЕ»

- В тот вечер я пришла домой с работы, покопалась в огороде, сполоснула детей в бане, - рассказывает Эльмира Гареева. – Вечером уложила младшую дочь спать, а старший сын сидел за компьютером. Я и не заметила, как сама уснула…

А примерно в час ночи женщину разбудил истошный крик сына. Мальчик звал на помощь, что на улице начался пожар, и нужно немедленно спасаться. Выглянув в окно, Эльмира увидела, что горит баня. Схватив сонную малышку и маленького котенка, женщина бросилась вниз. Оставив детей в прихожей, Эльмира пробежала в другой конец дома, где был второй выход.

- Я думала, может, удастся потушить пламя самостоятельно, - вздыхает женщина. – Открыла дверь, но внутри все полыхало, клубами валил черный дым. Я бросилась обратно через весь дом в прихожую. Оказалось, что дети до сих пор не могут выбраться на улицу, потому что щеколду заклинило.

Без дома остались трое несовершеннолетних детей

Медлить было нельзя. Огонь уже перекинулся на дом, и от страшного жара начали трескаться и лопаться оконные стекла на кухне. Справившись, наконец, с заевшей щеколдой, Эльмира вывела детей на улицу, бросила им наспех пару курток и бросилась обратно в дом за котенком, который перепугался суматохи и забился в угол. Дом уже заполнил едкий дым, второй этаж, где располагались детские спальни, угрожающе гудел и потрескивал.

- Я нашла котенка и успела схватить паспорта, - с ужасом вспоминает женщина. – Хотела пройти в зал, где лежали детские документы, но поняла, что воздуха не хватает, что вот-вот потеряю сознание. Все было в дыму, и мне стало страшно, что сейчас я упаду здесь и умру, поэтому я побежала обратно на улицу.

К тому моменту деревянный дом был полностью объят пламенем. Пожарные приехали очень быстро (хотя самой женщине казалось, что прошла целая вечность), но несколько часов пламя никак не удавалось сбить.

- На момент прибытия пожарного подразделения было установлено, что открытым пламенем горит кровля дома. Имеется угроза взрыва баллонов. Газовые пропановые баллоны извлечены с места пожара сотрудниками ПСЧ-37. В результате пожара дом и надворные постройки уничтожены огнем. Предполагаемая причина возгорания - аварийные токовые явления электросети, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ОТ ДОМА ОСТАЛИСЬ ОБГОРЕВШИЕ РАЗВАЛИНЫ

От добротного двухэтажного дома остались только обугленные развалины. Крыша сгорела и обвалилась, разрушились все балки и перекрытия. Сгорело абсолютно все, что было нажито семьей за долгие годы.

Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение

- Я благодарю бога, что мы вообще остались живы, - вздыхает Эльмира. – Спасибо моему сыну, что он проснулся и разбудил нас, ведь еще бы несколько минут – и мы бы все задохнулись. Средняя дочь в тот день гостила у бабушки, поэтому не видела весь этот кошмар, который мы пережили.

Сейчас Эльмира с детьми вынуждены ютиться у родителей в Нефтекамске (муж женщины давно ушел из семьи и живет в другом городе – ред.), но это очень неудобно, ведь многодетной семье тяжело жить в крохотной комнатушке, да и вопрос со школой остается открытым. Женщина уже обратилась с заявлением о помощи погорельцам в районную администрацию, но там ее предупредили, что потребуется много времени – собрать все необходимые документы, встать и дождаться своей очереди.

После пожара уже ничего в доме не подлежит восстановлению

- Я до сих пор не понимаю, из-за чего произошел пожар, - сокрушается Эльмира. – Печку мы практически не топили, все тщательно потушили. Электропроводку в бане мы полностью поменяли на днях, если только электрики что-то намудрили… Сейчас дознаватели выясняют, что же случилось на самом деле.

На помощь к многодетной семье пришли многие неравнодушные люди, которые принесли необходимые вещи и предметы быта, но Гареевы очень нуждаются в материальной поддержке, потому что им нужно решить вопрос с жильем. Пока семья планирует снимать жилье, но в огне сгорели все сбережения.

Если вы хотите помочь многодетной семье-погорельцам, можете обратиться по номеру 8-967-733-79-28 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты карты Сбербанка 4276 0600 5718 7380 (получатель Габбасова Эльмира Равильевна).