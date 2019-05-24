«Врачи заставляли писать отказную на ребенка»: в Уфе мальчику с редким генетическим заболеванием нужна помощь

Молодая семья из Уфы воспитывает сына, родившегося с серьезным генетическим заболеванием, и сейчас им действительно требуется помощь.

«ВРАЧИ ПРОСИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕБЕНКА»

Супруги Руслан и Марина Усмановы очень долго мечтали о ребенке, но почти десять лет беременность так и не наступала. Когда, наконец, Марина сообщила мужу, что он скоро станет отцом, радости Руслана не был предела. Беременность протекала гладко, а вот на последнем скрининге врачи ошарашили молодых родителей новостью – у малыша серьезное генетическое заболевание, синдром Крузона.

Синдром Крузона - это редкое генетическое заболевание, проявляющееся в виде краниосиностоза, то есть преждевременного сращения костей черепа, ведущее к деформации мозгового и лицевого отделов – ред.

Супруги все же решили не прерывать беременность, и на свет появился долгожданный сын, которого назвали Тамерлан, что в переводе с тюркского значит «железный», «крепкий». К сожалению, опасный для жизни диагноз подтвердился. Из-за смещения лицевых костей малыш не мог самостоятельно дышать, и его немедленно перевели на искусственную вентиляцию легких. Проведя месяц в палате интенсивной терапии для новорожденных, Тамерлана перевели в РДКБ, где ему установили трахеостому, после чего малыш начал самостоятельно дышать.

Родители с ужасом вспоминают, что еще в роддоме врачи настойчиво предлагали им отказаться от ребенка, чтобы потом родить здорового.

- Нас пугали, что у сына «зеркальные» органы, что он полностью недоразвит, никогда не сможет видеть и слышать, что вообще не будет реагировать на нас и останется «овощем», - вспоминает папа мальчика Руслан. – Нам подсовывали отказные, требовали, чтобы мы их подписали. Но мы знали твердо, что никогда не сможем оставить нашего любимого и долгожданного сына.

НЕСМОТРЯ НА ПРОГНОЗЫ, ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЕН ИНТЕЛЛЕКТ

Несмотря на все пессимистичные прогнозы врачей, что Тамерлан останется «овощем», у мальчика полностью сохранен интеллект. Более того, благодаря родительской любви и поддержке, мальчик научился держать голову, сидеть, стоять и даже ходить с поддержкой. Малыш обожает музыку и готов часами слушать понравившиеся мелодии, задорно пританцовывая. А еще Тамерлан любит рисовать, выражая с помощью красок и кисточки свои мечты и фантазии.

Семья Усмановых учится справляться со своим особенным малышом одни, без помощи бабушек и дедушек, но уверены, что родительская любовь творит настоящие чудеса.

- Особенно тяжело, когда Тамерлан заболевает, - признается Руслан. – Даже банальная простуда у него проходит в тысячу раз тяжелее, чем у обычных детишек. Поэтому сыну нужен постоянный уход и тщательный присмотр.

А недавно Тамерлану пришлось пережить еще одну серьезную операцию – переустановку шунта, который ему установили еще при рождении, и который неожиданно перестал работать. Но нейрохирурги в очередной раз сотворили чудо и спасли малыша.

Чтобы ухаживать за сыном, Руслану даже пришлось уволиться с работы, теперь он трудится на фрилансе, посвящая каждую свободную минуту Тамерлану. Чтобы развиваться, ребенку требуются регулярные и дорогостоящие реабилитации, но пока добиться квоты на них не получается, и все лечение родители оплачивают самостоятельно.

Чтобы облегчить мальчику жизнь, чтобы он мог выходить на улицу, знакомиться с окружающим миром, Тамерлану требуется портативный аспиратор. И хотя стоимость его не очень высокая – 69 000, для супругов Усмановых, оплачивающих дорогие реабилитации, это практически неподъемная сумма. На помощь малышу пришел благотворительный фонд «Изгелек», который объявил сбор на аспиратор.

Если вы хотите помочь маленькому мальчику с непростой судьбой, на личной странице Тамерлана в БФ «Изгелек» вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях и последние новости о малыше.