«Уфа» пустит болельщиков на стадион бесплатно

Футбольный клуб «Уфа» сделает домашний стыковой матч с командой из ФНЛ бесплатным.

Напомним, что проиграв последний матч на родном стадионе «Нефтяник» футболисты из Уфы лишились даже теоретического шанса избежать стыковых матчей с командой из более слабого дивизиона. Да, подопечным Вадима Евсеева остался еще один матч – против столичного «Локомотива», действующего чемпиона РПЛ и недавнего обладателя Кубка России.

Будем честны, шансов у «Уфы» не так много. Но как бы это смешно не звучало, в этой игре уфимцам желательно проиграть – тогда они выйдут на «стыки» с «Томью». Несмотря на высокое место в турнирной таблице, в руководстве Томской области не спешат выводить клуб в элиту российского футбола. Об этом в интервью журналистам заявлял местный губернатор Сергей Жвачкин. В случае победы над «Локомотивом», башкирская команда выйдет на более мотивированный «Нижний Новгород». Разумеется, в руководстве уфимской команды отрицают, что заинтересованы в выходе на слабого соперника. Но зачем усложнять и без того непростую ситуацию? Стыковые игры состоятся 30 мая и 2 июня. Точную дату домашней игры озвучат после окончания чемпионатов ФНЛ и РПЛ.

Сейчас команда всеми силами готовится к предстоящим играм. Кажется, что все идет своим чередом – тренировки, приглашенные на экскурсии по стадиону «Нефтяник» школьники и небольшие интервью директора клуба.

- Сказать, что все хорошо, нельзя. Но надо пройти этот путь и достойно сыграть с «Локомотивом», - объяснил порталу «Чемпионат» Шамиль Газизов. - Потом будет переходный турнир. Нужно доказать свою состоятельность на уровне РПЛ. С газоном проблем не будет (тут, видимо, имелись в виду жалобы главного тренера на покрытие – Прим.ред). Он у нас искусственный и хорошего качества. Мы решили, что переходный матч будет бесплатным для всех болельщиков. Будем просить, чтобы нас поддержали.