Самый богатый ректор Башкирии получает больше 455 тысяч рублей в месяц

Министерство науки и высшего образования России раскрыло, сколько зарабатывают ректоры и проректоры главных вузов Башкирии. Данные о среднемесячной зарплате руководства четырех вузов в 2018 году появились на сайте ведомства.

Самым высокооплачиваемым оказался ректор БашГУ Николай Морозкин. Его среднемесячный доход составил более 455 тысяч рублей, а это около 5,4 миллионов рублей в год. Хотя среди ректоров Морозкин и стал самым богатым, еще больше за год заработал его собственный заместитель – проректор по научной и инновационной работе Вадим Захаров. Его среднемесячная зарплата составила более 661 тысячи рублей, а за год это почти 8 миллионов. Никто из руководства вузов Башкирии, подведомственных Минобрнауки, не заработал больше.

Вторым по среднемесячной зарплате оказался ректор УГАТУ Николай Криони. Он получал в среднем по 352 тысячи рублей в месяц. При таком доходе за год он должен был заработать примерно 4,2 миллиона рублей, а это примерно на 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Кстати, именно в Авиационном вузе работает самый богатый главный бухгалтер. Если верить опубликованным данным, ее ежемесячный доход превышает 256 тысяч рублей. Далеко не все проректоры могут похвастаться такой зарплатой.

В документе представлена доходы семи руководителей УГАТУ. Если учесть заработок ректора, то средняя зарплата руководства в вузе составила примерно 234 тысяч рублей.

Меньше, чем Криони, заработал ректор Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин. Его доход составил около 272 тысяч рублей в месяц, а это примерно 3,2 миллиона рублей в год. Учитывая информацию по семи руководителям нефтяного, средняя зарплата у «верхушки» вуза колеблется в районе 233 тысяч рублей.

Меньше всего, по данным Минобрнауки России, заработало руководство БГПУ им. Акмуллы. Раиль Асадуллин, возглавлявший вуз большую часть 2018 года, получал по 258 тысяч ежемесячно и заработал бы 3 миллиона за год, если бы не подал в отставку в октябре. Заменивший его в ранге врио Салават Сагитов в ноябре и декабре получал в среднем по 125 тысяч рублей, а это меньше, чем главный бухгалтер и любой из проректоров вуза.

По какой-то причине в документе Минобрнауки отсутствуют данные о зарплатах руководства БГАУ и БГМУ. Возможно, они бы изменили расклад в рейтинге доходов, ведь годом ранее самым богатым ректором был признан глава Медуниверситета.

А сколько получали в вузах Башкирии в прошлом году?

Декларации о доходах за 2017 год рисуют несколько иную картину. Больше всего тогда заработал ректор БГМУ Валентин Павлов. Его задекларированный доход составил 5,5 миллиона рублей – около 458 тысяч ежемесячно. Вторым и третьим были ректор Авиационного университета Николай Криони и глава Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин. Первый заработал за год 4,6 миллиона рублей, а второй - 4,1 миллиона рублей, это 383 тысячи и 341 тысяча рублей в месяц. А вот ректор БашГУ тогда вовсе не претендовал на место в тройке. Он делил 4 и 5 позиции по доходам с ректором Уфимского педуниверситета. Они оба задекларировали скромные 3,7 миллиона рублей заработка.

Кстати:

Не только в вузах Башкирии заместители получают больше, чем их начальники. Аналогичная ситуация сложилась и в Следкоме республики. Судя по декларациям о доходах следователей за 2018 год, исполняющий обязанности руководителя Следкома Башкирии Валерий Липский заработал намного меньше своего первого заместителя Руслана Султанова.

Главный сыщик республики задекларировал 1,6 миллиона рублей дохода, то есть ежемесячно он получал около 133 тысяч рублей. А вот его подчиненный, ранее возглавлявший ведомство, указал заработок в 2,6 миллиона рублей – по 216 тысяч в месяц.