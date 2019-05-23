Жительница Уфы на себе вытащила из горящего дома 80-летнюю соседку

В прошлый вторник, 21 мая, после полудня воздух над поселком Максимовка наполнился едким дымом. Его клубы поднимались над садовым участком, где стоял домик 80-летней женщины. Первой неладное заподозрила соседка - 60-летняя Флюза Мугинова. Она подошла поближе, что проверить, все ли в порядке, и увидела огонь. Он бушевал внутри садового домика. Сквозь шум пламени женщина услышала крики: пожилая хозяйка была внутри и звала на помощь.

- Когда я поняла, что она внутри, уже не думала об опасности, - признается женщина. – Она для меня не просто соседка, мы 16 лет живет бок о бок, она всегда была рядом, поддерживала в сложные моменты, так что я просто не могла не прийти на помощь.

Забыв об опасности, жительница Уфы ринулась в самое пекло. Домик уже весь был охвачен огнем. В дыму Флюза Мугинова разглядела соседку, пенсионерка лежала на полу и не могла самостоятельно встать на ноги. Тогда женщина подняла ее и на себе вынесла из горящего дома. Только после этого отважная уфимка вызвала пожарную охрану и скорую.

- Сообщение о пожаре в садовом домике поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Башкирии в 15.19 часов дня. Менее чем через 40 минут после вызова, пожар был потушен, - рассказали в ведомстве.

Из-за чего вообще занялся огонь, остается неясным. Ответ на этот вопрос дадут дознаватели.

Благодаря храбрости соседки пенсионерка выжила, но получила ожоги. По словам пожарных, пожилая женщина сначала пыталась самостоятельно справиться с огнем, но пламя взяло верх. Сейчас она находится в реанимации в больнице №18 г. Уфы, у нее ожоги дыхательных путей. Врачи делают все возможное, чтобы поднять женщину на ноги.

Героиню тем временем хотят представить в награде. В региональном Управлении МЧС заявили, что будут ходатайствовать о вручении Флюзе Мугиновой знака отличия МЧС за отвагу и самоотверженность, проявленные в опасных для жизни условиях. Сама женщина себя героиней не считает.

- Мне кажется, любой бы на моем месте поступил также, это по-человечески, естественно – прийти на выручку близким, - скромно говорит Флюза.

По словам женщины, семья гордится ее поступком.

- Сказали, что я молодец, но попросили больше так не рисковать и в огонь не бросаться, - смеется Флюза.